أفكار استقبال مواليد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مايو 2021 10:34 صباحاً - تعتبر حفلات استقبال مواليد فرصة لاجتماع صديقات وقريبات الأم للاحتفال بقدوم المولود الجديد. كما أنها فرصة مميزة من أجل استقبال المولود الجديد بشكل مبهج وجميل، خبيرة الاشغال اليدوية وتحضيرات حفلات المواليد هانيا عيتاني، تدل الأمهات على أجمل ما يمكنهن إبداعه في حفل استقبال مولودهن. صبياً كان أم بنتاً.

هانيا عيتاني

موعد حفلات استقبال مواليد

يختلف موعد حفل استقبال المولود حسب ظروف الأم، فبعض الأمهات يفضلن أن يُقمنه في الثلث الأخير من الحمل، حيث يجدن أنه من الأسهل لهن إقامة هكذا حفل من دون القلق على طفل يبكي في الغرفة الأخرى، أو بعضهن يكن مستعدات للسفر بعد الحفل. أما أغلب الأمهات فيقمنه بعد ولادة الضيف الجديد.

كيف أجهّز حفل استقبال المولود الجديد؟

زاوية من هدايا الحفل

1 - اجعلي مرحلة التخطيط سهلة وخالية من الإجهاد، من خلال كتابة قائمة التحضيرات اللازمة ليكون التحضير منظماً ومرتباً.

2 - ابدئي بالتفكير بما قد ترغبين به، فأنت صاحبة الحفل اختاري كل شيء حسب ذوقك وميولك.

حفل ثيم الكرة الأرضية

3 – إذا كنت من محبات الحفلات الفاخرة، أو تفضلين تناول الغداء مع صديقاتك في مكان مميز، أو حتى في البيت. ضعي على القائمة عدد المدعوات، وبناء على الميزانية المتاحة اختاري مكان الاحتفال.

4- أرسلي بطاقات دعوة لحفل استقبال المولود الجديد قبل الحفلة بأسبوعين على الأقل.

حفل استقبال المولودة تانيا ثيم تسريحة البنات

5- اختاري لعبة مسلية مخصصة لمثل هذه الحفلات لتبث الحيوية بيد المدعوات.

6 -اختاري كتاب تذكار للضيوف أنيقاً وفاخراً ويناسب "ثيم" حفل استقبال المواليد الذي تنظميه. لتكتب ضيفات الحفل أمنياتهن، ونصائحهن للأم المحتفى بها. ولا تنسي أخذ الكثير من الصور لتضيفها الأم فيما بعد لهذا الكتاب، ليصبح ذكرى تسعدها طوال السنوات القادمة.

هدايا للضيفات في حفل استقبال الطفل سلطان

7-اختاري كيك استقبال مواليد وحلويات مزينة بكريما زهرية لاستقبال مواليد بنات أو كريمة زرقاء لاستقبال مواليد أولاد.

8- تأكدي من أن تحصلي على أجمل زينة واكسسوارات ومستلزمات حفلات استقبال المواليد.

حفل استقبال الطفل آرام

7–استمتعي والتقطي الكثير من الصور فلا يوجد أجمل من حفلة استقبال مواليد للشعور بالأمومة بشكل مفرح ومبهج.

8 - من أجمل اللمسات التي يمكنك إضافتها على هذا الحفل هي تقديم توزيعات متميزة للضيوف مثل شمعة معطّرة أو سلة مليئة بالحلويات. ويمكنك أيضاً اختيار الصابون الطبيعي ذو الأشكال المرحة والذي يعتبر هدية تذكارية جميلة ومفيدة أيضاً

هدايا للضيفات في حفل استقبال الطفل آرام ثيم البطة

4-فيما يخص الهدايا فإن أفضل طريقة هي إعداد قائمة هدايا فبذلك ستختار الأم ما تحتاج من هدايا، وسيكون على الضيوف أمر شراء الهدايا سهلاً وخالياً من الإجهاد والحيرة.