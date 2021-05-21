نسف الكرش في ايام باستخدام عصير البطاطا  

بيروت - نادين محمد - من الممكن نسف الكرش بطرق مختلفة ابرزها واكثرها ملاءمة للمعايير الصحية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن خال من الدهون الضارة ومن السكريات مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. كذلك من الممكن تسريع هذه العملية من خلال تطبيق بعض الوصفات الطبيعية ومنها وصفة عصير البطاطا التي تساهم في نسف الكرش والحصول على بطن مسطح في مدة قصيرة.

فوائد عصير البطاطا

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قبل التعرف على طريقة ازالة الكرش باستخدام عصير البطاطا، من المفيد التعرف على فوائده.

- يساهم في تفتيت الدهون بشكل مباشر ويمكن تناوله أن يؤدي إلى خسارة بعض الكيلوغرامات الزائدة.

- يساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.

- يمكنه تنظيف الكبد والمجاري الصفراوية من خلال تخليصها من السموم ومن البقايا الضارة.

- يؤدي تناوله إلى تحسين عمل الجهاز الهضمي وإلى تسهيل عملية تخلص الجسم من الدهون.

- يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية ولهذا فإنه يعتبر حليف الأشخاص الذين يريدون خسارة الوزن. وهكذا فإنه يباع في المتاجر في بعض بلدان العالم.

الوصفة

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من أجل الاستفادة من عصير البطاطا في نسف دهون الكرش، من المهم تعلم طريقة تحضيره وهو يختلف تماماً عن ماء سلق البطاطا.

المقادير

حبتان من البطاطا متوسطتا الحجم

نصف كوب من ماء الشرب

الطريقة

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1 يتم غسل حبتي البطاطا جيداً من اجل تخليص القشر من بقايا الغبار والمبيدات والاوساخ المختلفة. ومن الافضل الا تحتويا في هذه الحالة على الجذور أو على اي نقاط سوداء اللون.

2 يتم بعد هذا تقشيرهما بشكل تام مع الحرص على عدم ابقاء اي اثر للقشور.

3 تقطع كل من حبتي البطاطا إلى مكعبات ويتم استخدام اي آلة عصر من اجل استخراج العصير منهما.

4 في حال تبين انه تم الحصول على عصير كثيف او سميك من الممكن ان يضاف اليه نصف كوب الماء مع الخلط جيداً.

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5 في حال عدم القدرة على تحمل مذاق هذا العصير من الممكن ان يضاف اليه عصير نصف حبة جزر.

ومن المهم العلم ان تناول هذا العصير لا ينطوي على اي اعراض جانبية او على اضرار. ورغم هذا من الافضل عدم المبالغة في شربه والاكتفاء بتناول كمية معتدلة منه.

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والى جانب انه يساعد على ازالة الكرش وتذويب الدهون التي تتجمع في هذه المنطقة من الجسم فإن هذا العصير يساهم في حل العديد من مشاكل الجهاز الهضمي ومنها الم المعدة وارتداد حمضها الى المريء. كما انه يزود الجسم بالعديد من العناصر المغذية الاساسية مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات A وB وC. ومن الممكن الاعتماد عليه من اجل تأمين استرخاء الامعاء والحد من المعاناة من الامساك. وفي هذه الحالة يجب تناوله في الصباح على الريق قبل موعد الفطور. ومن اجل الحفاظ على النتيجة اي على نسف الكرش نهائياً ومن دزون استعادته، من المهم الحرص على تناول الاطعمة التي لا تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الضارة والسكريات والامتناع عن الاكل في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وشرب 8 اكواب من الماء يومياً.



