شكرا لقرائتكم خبر عن المشى والنظام الغذائى والإقلاع عن التدخين.. روشتة الحفاظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هديتك لقلبك هي اتباع نظام غذائي معتدل من الخضار والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة، للوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، هذا ما أكده خبراء الصحة فى مؤسسة أوكلاهوما للبحوث الطبية بأمريكا، مضيفين أن الوقاية ليست بعيدة المنال، وأن التغييرات الصغيرة يمكن أن تؤدى إلى حياة أطول وأكثر صحة.

وبحسب ما نشره موقع " Muskogee Daily Phoenix"، ينتج عن انخفاض مستويات الكوليسترول وضغط الدم والجلوكوز في الدم، عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب عندما لا يتم فحصها.



وكشفت دراسة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها نُشرت في عام 2020 أن أكثر من 30٪ من نساء أوكلاهوما غير نشيطات بدنيًا، وأكدت أن نمط الحياة غير المستقر يؤدي إلى السمنة ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، وأوصت الدراسة بضرورة المشي أو بممارسة تمارين منخفضة التأثير مثل اليوجا.

وقالت إليزا تشاكرافارتي ، الطبيبة والعالمة في OMRF: "أظهرت الدراسات أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بمشاكل في النوم ، مما يؤثر على القلب "، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن "النوم القصير" الذي يُعرَّف بأنه أقل من ست ساعات في الليلة يعد عامل خطر لارتفاع ضغط الدم والإجهاد، كما أنه يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.

وأضافت : "النوم مفيد لجسمك بالكامل، والحصول على قسط من الراحة لسبع أو ثماني ساعات كل ليلة يساعد قلبك وجهاز المناعة لديك".

وأكدت، أن التدخين يدمر الأوعية الدموية ، ويرفع ضغط الدم ، ويجعل القلب يعمل بجهد أكبر عن طريق تقليل كمية الأكسجين التي يمكن أن يحملها دمك، موضحة أن الإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل القرارات التي يمكن أن تتخذها لقلبك ، وفي غضون عام أو عامين فقط من الإقلاع ، ينخفض ​​خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بشكل حاد.

وأضافت، أنه بالرغم من أن بعض النساء لا يعانين من أعراض أمراض القلب ، إلا أن العديد منهن يعانين من ألم في الصدر أو عدم الراحة وضيق في التنفس وألم في الرقبة والفك والحلق وأعلى البطن أو الظهر وغثيان وقيء وإرهاق.

وقالت: "غالبًا ما لا يتم اكتشاف أمراض القلب حتى تتعرض المرأة لحالة طارئة مثل النوبة القلبية".

وتابعت:"تحتاج النساء إلى معرفة علامات حالة القلب الطارئة وكيفية الوقاية منها".