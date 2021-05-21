كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 165 مليونا وتخفيف القيود بالمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 165.17 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى ثلاثة ملايين و560696.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

259551 إصابة جديدة بالهند

أعلنت الهند، الجمعة، تسجيل 259551 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 4209 حالات.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 26.03 مليون، بينما بلغ عدد الوفيات 291331.





تخفيف القيود في المغرب

أعلن المغرب، الخميس، أنّه سيخفّف اعتباراً من الجمعة القيود المرتبطة بجائحة "كوفيد-19"، بما في ذلك حظر التجوّل الليلي، وذلك في أعقاب تراجع أعداد الإصابات بالفيروس.

وسيتمّ تقليص توقيت سريان حظر التجوّل بحيث يبدأ من الساعة 11 ليلاً وينتهي في الرابعة والنصف فجراً.

وأقرّ الحظر في ديسمبر/كانون الأول وجرى تشديده خلال شهر رمضان ليصير ممتداً من الساعة الثامنة ليلاً حتى السادسة فجراً.

وسيُسمح اعتباراً من الجمعة للمطاعم والمقاهي بالعمل حتى الساعة 11 ليلاً.

مع ذلك، أوضحت الحكومة أن حفلات الأعراس والتجمعات والتظاهرات ومناسبات العزاء ستبقى محظورة، إضافة إلى استمرار غلق قاعات السينما.

ويأتي التخفيف بعد أيام من تمديد حال الطوارئ الصحية، المعلنة قبل أكثر من عام، حتى 10 يونيو/حزيران.

وجرى أيضاً تمديد تعليق الرحلات الجوية مع نحو خمسين دولة حتى 10 يونيو/حزيران.

ويسجّل تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة التي أحصت في الإجمال أكثر من 516 ألف إصابة.

وأطلقت الرباط حملة تلقيح وطنية نهاية يناير/ كانون الثاني قادت إلى تطعيم 7.2 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللّقاحات المضادّة لكورونا، تلقّى 4.7 مليون منهم الجرعة الثانية، وفق الأرقام الرسمية.





24 إصابة جديدة بالصين

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، جميعها وافدة.

وأضافت اللجنة أن من بين الحالات الوافدة، سُجلت 11 حالة في فوجيان و9 حالات في شانغهاي وحالة واحدة في كل من خنان و هونان و قوانغدونغ و سيتشوان.

ولم تسجل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض يوم الخميس.





1153 إصابة جديدة و61 وفاة بمصر

سجلت مصر 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 61 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بالفيروس بلغت 250391 من ضمنهم 184373حالة تم شفاؤها، و 14559حالة وفاة.



