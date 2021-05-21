شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تشير لإصابتك بمرض السكر.. أبرزها العطش الشديد ووخز القدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع "the health" الطبى أن مرض السكر هو حالة مزمنة مرتبطة بمستويات عالية من السكر بشكل غير طبيعى (الجلوكوز) في الدم، والأنسولين الذى ينتجه البنكرياس يقلل من نسبة الجلوكوز فى الدم، وفى هذه الحالة يصبح غياب أو عدم كفاية إنتاج الأنسولين، أو عدم قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل صحيح سببا فى مرض السكر.



فقدان الوزن

وأضاف الموقع أن أعراض الإصابة بمرض السكر هى التالي :

1- زيادة كمية البول.

2-العطش الشديد.

3- خسارة الوزن .

4- الجوع

5- الإعياء

6- مشاكل البشرة

7-بطء شفاء الجروح.

8- وخز فى القدمين وأصابعها.

وأوضح الموقع، أن بعض عوامل الخطر التى تصيب مرضى السكر تشمل زيادة الوزن والسمنة، مما يؤدى إلى نمط حياة مستقر، أوتاريخ عائلى لمرض السكر وارتفاع ضغط الدم، وانخفاض مستويات الكولسترول "الجيد" ومستويات مرتفعة من الدهون الثلاثية فى الدم.



الوجبات السريعة

علامات مبكرة لمضاعفات مرض السكر على الجسم

1-الجفاف وزيادة العطش واستهلاك المياه.

2- فقدان الشهية.

3- الغثيان والقىء .

4- عدم وضوح الرؤية .

5- الخمول.

ويعتمد السبب فى الإصابة بالسكر على عملية الأيض فى الجسم، حيث إن الكربوهيدرات التى يحصل عليها الجسم من أكل الخبز، والبطاطا، والأرز، والكعك وغيرها من الأغذية العديدة الأخرى، تتفكك وتتحلل بشكل تدريجى ، وتبدأ عملية التفكك والتحلل هذه فى المعدة، ثم تستمر في الاثنى عشر (Duodenum) وفى الأمعاء الدقيقة ، وتنتج عن عملية التفكك والتحلل هذه مجموعة من السكريات (كربوهيدرات - Carbohydrate) يتم امتصاصها فى الدورة الدموية.

كما أن خلايا الإفراز الداخلى (Internal secretion) الموجودة فى البنكرياس (Pancreas)، والتي تسمى خلايا بيتا (Beta cells)، حساسة جدا لارتفاع مستوى السكر فى الدم وتقوم بإفراز هرمون الإنسولين (Insulin) ، والإنسولين هو جسر أساسى لدخول جزيئات السكر، الجلوكوز، إلى داخل العضلات حيث يتم استعماله كمصدر للطاقة، وإلى أنسجة الدهن والكبد الذى يتم تخزينه.