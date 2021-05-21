شكرا لقرائتكم خبر عن السفر يحسن صحتك العقلية وحالتك النفسية.. دراسة توضح الفوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصحة العقلية من أهم المهام التي يجب المحافظة عليها، من خلال القيام بعدد من الممارسات أهمها السفر التي تنعكس على حالتك الصحية والنفسية، وهناك فوائد على صحتك تعود إليك عندما تخطط للسفر، فالكثيرون لا يعرفون أهمية السفر على صحة الجهاز المناعى وتحسين الحالة المزاجية ومقاومة الاكتئاب وتحسين صحة الدماغ، طبقا لما ورد في موقع Bold Sky.

هناك 5 فوائد صحية للسفر لعقلك وجسمك: 1. تطوير جهاز المناعة في الجسم:

السفر ينعكس على صحتك العقلية وعلى الصحة الجسدية حيث يسهم في تطوير الجهاز المناعى للجسم وبالتالي يساعد على الوقاية من الأمراض في ظل جائحة فيروس كورونا، ويمنحك الاسترخاء والشعور بالراحة التي تؤثر على صحتك بوجه عام.

2. يمنحك القدرة على المرونة والهدوء في اتخاذ القرارات

يسهم السفر في البلدان والمناطق الجديدة على تدريب عقلك للتكيف مع البيئات والثقافات المختلفة، والتي تمنحك مهارة تكيف جسدية وعقلية قوية، وتكسبك مرونة في اتخاذ القرارات وحسن التصرف.

3. يحسن صحة الدماغ:

يساعدك السفر على توسيع عقلك بشكل أكبر، كما أنه مفيد جدًا للصحة نظرًا لأن التعرض لتجارب جديدة يمكن أن يكثف المرونة المعرفية والحفاظ على العقل في حالة الذروة.

4.الوقاية من أمراض القلب:

نادراً ما يعاني الأشخاص الذين لديهم نافذة زمنية واسعة ومعدل هائل من تجارب التجوال من حالة عقلية منخفضة مثل التوتر أو القلق أو التشاؤم أو الاكتئاب، حيث وجدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يسافرون كثيرًا نادراً ما يصابون بأي أمراض قلبية ونوبات قلبية حزينة.





5.يمنحك قدرة على التعافى والشفاء:

يؤثر السفر على الحالة العقلية والروحية ما ينعكس على التأثير الجسدي، ويؤكد قدرتك على الاستشفاء والتعافى خاصة السفر في البحر.