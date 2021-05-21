شكرا لقرائتكم خبر عن جزرة يوميا لطفلك تحميه من الأمراض وتعزز مناعته وتحسن النظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى الجزر على العديد من الفوائد على الصحة بوجه عام، لأنه يحتوى على البيوتين (فيتامين B7) وفيتامين B6 وفيتامين E وفيتامين K1 والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وحمض الفوليك، لذا يكون خيارا جيدا لصحة طفلك لدعمه خلال مراحل النمو.

وطبقا لتقرير نشر في موقع healthline، فإن أبرز الفوائد الصحية للجزر لصحة طفلك مايلى:1.تحسين البصر

الجزر مهم جدا لتحسين صحة البصر، لأنه يحتوى على فيتامين أ وبيتا كاروتين وهما عنصران مهمان مسئولان عن تنمية البصر، خاصة عند الأطفال الصغار، كما أنه يساعد في نمو شبكية العين ويساعد في الحفاظ عليها .

2.زيادة المناعة

الجزر يسهم في تعزيز جهاز المناعة لدى طفلك لأنه غنى بالعناصر الغذائية الهامة.

3. الحفاظ على سلامة خلايا الجسم

ترتبط الفوائد الأخرى للجزر للأطفال الصغار بمستوى نمو الخلايا، فهو يحتوي على خصائص معينة تؤثر بشكل مباشر على آلية نمو الخلايا، حيث بقاء نمو الخلايا طبيعيًا وتحت السيطرة، مما يساعد في تجنب السرطان بفضل المحتوى المضاد للأكسدة الموجود فيه أيضًا.

4.تحسين وظائف الكبد

الجزر يحتوي على مكونات تساعد في التغلب علي السموم التي تؤثر على عمل الكبد، حيث يحتوي الجزر على خصائص تدعم خلايا الجسم وتساعد في حماية الكبد من آثار هذه المواد الكيميائية الضارة.

5.حماية الأعضاء

من الخصائص المهمة الأخرى للجزر أنه يحسن صحة القلب والكليتين بشكل مباشر ، مما يجعلهما يعملان بشكل أفضل، لأنه يحتوي على مركبات الفلافونويد وهي مغذيات دقيقة، تسهم في نقل الأكسجين عبر القلب والأوعية الدموية، مما يساعد على إزالة السموم من الجسم بفضل الكلى.

6.الحفاظ على الجلد

يحتوي الجزر على بيتا كاروتين ، وهو مضاد للأكسدة يتحول إلى فيتامين أ في الجسم، و يساعد هذا المحتوى في إصلاح أنسجة الجلد والحماية من أشعة الشمس التي تعرض جسم طفلك الصغير للخطر.