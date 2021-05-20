هل يمكن استخدام القنب لعلاج الصداع النصفي؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:23 مساءً - في حين أن واحدة من كل خمس نساء وواحد من كل خمسة رجال يعانون من الصداع النصفي، فإن العلاجات الحالية بما في ذلك مسكنات الألم والأقراص المضادة للمرض لا تزال غير فعالة للعديد من المصابين.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

الآن ، يختبر العلماء ما إذا كان يمكن استخدام القنب لعلاج الصداع النصفي ، في ما يعتقد أنه أول تجربة من نوعها.

يقوم باحثون من جامعة كاليفورنيا ، سان دييغو ، باختبار العديد من المركبات الموجودة في القنب ، بما في ذلك THC و CBD ، على المشاركين الذين يعانون من الصداع النصفي الشديد.

يأمل الفريق أن تساعد النتائج التي توصلت إليها التجربة في تمهيد الطريق لعلاج المرضى الذين تتعطل حياتهم بشكل منتظم بسبب الصداع النصفي.

إنّ الصداع النصفي حالة شائعة تميل إلى البدء في مرحلة البلوغ المبكرة ، على الرغم من أن السبب لا يزال غير واضح.

وأوضحت الخدمات الصحية الوطنية: “الصداع النصفي عادة ما يكون صداعاً معتدلاً أو شديداً يشعر به كألم خفقان على جانب واحد من الرأس.

‘كثير من الناس لديهم أيضاً أعراض أخرى، مثل الشعور بالمرض ، وزيادة الحساسية للضوء أو الصوت.”

هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة ، بما في ذلك مسكنات و مضاد للقيء للتخفيف من الغثيان.

ومع ذلك ، تعتبر هذه غير فعالة لكثير من الناس ، الذين يضطرون إلى التعامل مع النوبات المؤلمة بانتظام.

أطلق الباحثون في كاليفورنيا تجربة على نطاق صغير لمعرفة ما إذا كانت مركبات القنب يمكن أن تكون فعالة لعلاج الصداع النصفي.

وقال الدكتور ناثانيل شوستر ، الذي يقود التجربة: “لقد عانى العديد من المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي لسنوات عديدة لكنهم لم يناقشوا المرض أبداً مع أطبائهم.

“إنهم ، بدلاً من ذلك ، يعالجون نفسهم ذاتياً بعلاجات مختلفة ، مثل القنب.

“في الوقت الحالي ، عندما يسألنا المرضى عما إذا كان القنب فعال كعلاج للصداع النصفي ، لا نملك بيانات قائمة على الأدلة للإجابة على هذا السؤال.”

حتى الآن ، تم تسجيل ما يقرب من 20 مشاركاً يعانون من الصداع النصفي كل شهر ، وهم ليسوا من مستخدمي القنب المنتظمين ويتراوح عمرهم بين 21 و 65 عاماً.

سيحصل كل مشارك على واحد من أربعة علاجات مبخرة – واحدة مع THC ، واحدة مع CBD ، واحدة مع مزيج من الاثنين ، أو علاج وهمي.

وأوضح الدكتور شوستر: “قد يكون القنب المبخر أكثر فعالية لأولئك المرضى الذين يعانون من الغثيان أو مشاكل الجهاز الهضمي مع الصداع النصفي.”

إنّ CBD (cannabidiol) و THC (tetrahydrocannabinol) هما أكثر أنواع القنب شيوعاً الموجودة في منتجات القنب.

THC هو المركب النفساني الرئيسي في الماريجوانا ، وهو ما يجعل الناس يشعرون “بمزاج عالي” ، في حين يعتقد أنّ CBD يعمل مع عناصر أخرى في الجسم مرتبطة بمشاعر الرفاهية.

إحدى المشاركات في التجربة هي أليسون كنيج ، التي تعاني بانتظام من الصداع النصفي ولكنها لم تجد أي علاجات فعالة.

قالت السيدة كنيج: “أنا فخورة وممتنة لكوني جزءاً من دراسة يمكن أن تؤدي إلى المزيد من الأدوات في صندوق الأدوات لأولئك منا الذين يعانون من الصداع النصفي.

‘يمكن أن يعني ذلك أنه سيتوفر خيار إضافي عندما لا تعمل جميع الخيارات الأخرى. هذا مهم حقاً للمرضى الذين تتعطل حياتهم بشكل منتظم جراء الصداع النصفي.”

ويأمل الفريق إلى تسجيل ما مجموعه 90 مشاركاً، على الرغم من أنّ الجدول الزمني للتجربة لا يزال غير واضحاً.