بعد انحسار كورونا.. المغرب يُقلص الحظر الليلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت المملكة المغربية تقليص فترة حظر التجوال الليلي، ابتداء من يوم غد الجمعة، فيما لم تُدخل أي تغييرات بشأن الرحلات الجوية المُعلقة.

وبموجب القرار تم تخفيف حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ليبدأ من الساعة 11 ليلا بدلا من 8 مساء ويستمر حتى الساعة 4:30 صباحا.



وحسب بيان الحكومة المغربية، وصل ”الخليج 365” نُسخة منه، فإنه يُمكن للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي الاستمرار في استقبال الزبائن حتى الساعة 11 ليلا.

وأبقت الحكومة على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات، التجمعات والتظاهرات، قاعات السينما، والجنائز.

وأوضح البيان أن هذه التدابير التي اتخذتها الحكومة جاءت تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار خلاصات التتبع اليومي المستمر للوضعية الوبائية بالمملكة بعد التراجع المسجل في منحى إصابات فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن التراجع المسجل في منحى الإصابات تحقق بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، كما تأتي التدابير المتخذة في إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواصلة إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وطيلة أشهر، فرضت المملكة المغربية حظر تجول ليلي من الساعة 8 ليلا، إلى غاية صباح اليوم التالي.



وخلال المجلس الحكومي الذي انعقد، الخميس، أكد وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، تحسن الحالة الوبائية في المملكة، مُشدداً على استمرار عملية التلقيح ضد كورونا في جو إيجابي.



وأكد وزير الصحة أن الحالة الوبائية بالمغرب تشهد تحسنا تدريجيا من حيث عدد الحالات الجديدة والوفيات وكذلك الحالات بأقسام العناية المركزة والإنعاش مع انخفاض لمؤشر انتشار الفيروس، ونسبة إيجابية التحاليل.



وشدد على أن هذه الوضعية توفر مناخا ملائما لاستمرار الحملة الوطنية للتلقيح التي وصلت إلى حدود الأربعاء، في الساعة 4 مساء 7.029.682 مستفيدا من الجرعة الأولى و4.673.903 من الجرعة الثانية.

وخلال الـ 24 الماضية، سجلت المملكة المغربية 333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 516091، فيما بلغت الحالات النشطة 2543 حالة.

وحسب الحصيلة اليومية لوزارة الصحة، فإن مجموع الوفيات بسبب كورونا، قد وصل إلى 9109، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 504439 حالة شفاء.

إلى ذلك، استعادت عملية التلقيح في المغرب سرعتها التي كانت عليها من قبل، وذلك بعد تلقي المملكة شُحنات من اللقاحات.

ويعول التجار وأصحاب المقاهي والمطاعم على هذه الخطوة من أجل تعويض خسائرهم خلال الفترة الماضية.

في المقابل، لازالت المملكة تُعلق رحلاتها من وإلى أكثر من 50 وجهة.