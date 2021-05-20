تركيا تطلب 60 مليون جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبت تركيا التي تواجه نقصا في اللقاحات المضادة لكورونا، 60 مليون جرعة إضافية من لقاح شركة فايزر/بايونتيك المضاد لمرض "كوفيد-19".

يأتي ذلك لتعزيز حملة التطعيم قبل افتتاح الموسم السياحي.



وقال المختبر الألماني بايونتيك في بيان إن الاتفاق مع وزارة الصحة التركية يغطّي شراء 60 مليون جرعة، مع إبقاء الباب مفتوحاً لـ30 مليون جرعة إضافية.

وكانت أنقرة كشفت في كانون الأول/ديسمبر الماضي عن طلبها الأول بـ30 مليون جرعة من هذا اللقاح.

ويرفع الاتفاق الجديد العدد الإجمالي للجرعات التي سيتم تسليمها إلى تركيا عام 2021 إلى 120 مليونا.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تباطأت فيه حملة التلقيح في تركيا بسبب نقص اللقاحات المتاحة.

وفي مؤشر على النقص، قررت وزارة الصحة التركية في نيسان/أبريل زيادة الفاصل الزمني بين جرعتين من لقاح فايزر/بايونتيك إلى 6 أو 8 أسابيع، مقابل 4 أسابيع التي كانت سارية في السابق.

وسجلت تركيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 83 مليون نسمة، أكثر من 5.1 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 45 ألف حالة وفاة، حسب الأرقام الرسمية الصادرة الأربعاء.

وتلقى فقط 11.6 مليون شخص جرعتين من اللقاح، غالبيتها من لقاح كورونافاك الذي طورته شركة سينوفاك الصينية.