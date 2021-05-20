هل ينجح علاج الجلوكوما بـ"فيتامين ب 3"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطوي الجلوكوما أو ما يعرف بـ"المياه الزرقاء" على مخاطر لفقدان البصر، ودرس فريق بحثي دولي تأثيرات أحد أشكال فيتامين ب 3 في علاجها.

وأجرى الدراسة باحثون في معهد كارولينسكا ومستشفى سانت إيريك للعيون بالسويد، بالتعاون مع مركز سنغافورة الوطني للعيون وجامعة كارديف في المملكة المتحدة، لرصد تأثيرات نيكوتيناميد، وهو أحد أشكال فيتامين ب 3، على النماذج الحيوانية والخلوية لهذا المرض.

وأظهر الفريق نتائج إيجابية سيتم الإعلان عنها في عدد يونيو/حزيران المقبل من دورية "ريدوكس بيولوجي"، ومن المقرر بدء تجربة سريرية على البشر في الخريف القادم.

وتؤثر الجلوكوما على 80 مليون مريض على مستوى العالم، وفي هذا المرض يتضرر العصب البصري، الذي يربط العين بالدماغ تدريجيًا، وغالبًا ما يرتبط بالضغط المرتفع داخل العين.

وتستهدف استراتيجيات العلاج الوحيدة المتاحة حاليًا الضغط في العين باستخدام قطرات العين أو الجراحة.

وعلى الرغم من توفر هذه العلاجات، إلا أن خطر الإصابة بالعمى في عين واحدة على الأقل لا يزال مرتفعاً، ويزيد عمر معظم المصابين بهذا المرض على 50 عامًا، وهناك خطر وراثي متزايد.





وفي السابق، حدد العلماء أن جزيء (ثنائي نوكليوتيد الأدنين وأميد النيكوتين) والذي يعرف اختصارا بـ (NAD)، وهو معاون إنزيمي موجود في جميع الخلايا الحية، ينخفض في شبكية العين لدى مرضى المياه الزرقاء ويجعل الخلايا العقدية الشبكية عرضة للتنكس العصبي.

ويقول بيت ويليامز، قائد مجموعة أبحاث الجلوكوما في قسم علوم الأعصاب السريرية، ومعهد كارولينسكا ومستشفى سانت إريك للعيون في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمعهد كارولينسكا: "أظهرت نتائج دراستنا في النماذج الحيوانية أن إعطاء نيكوتيناميد، وهو أحد أشكال فيتامين ب 3، يمنع استنفاذ هذا الجزىء، بما يساعد على منع مرض المياه الزرقاء في النماذج الحيوانية، كما أن رفع مستوياته من خلال فيتامين ب 3 يمكن أن يحسن الوظيفة البصرية في المرضى الحاليين".

ويوضح أن "هذه الفوائد لفيتامين ب 3، سببها أنه يوفر تأثيرا وقائيا للأعصاب، عن طريق منع الإجهاد الأيضي، وزيادة حجم الميتوكوندريا (مصنع الطاقة في الخلية) وقدرتها على الحركة لتوفير بيئة تكون فيها الخلايا العقدية الشبكية أقل عرضة للضغوط المرتبطة بالجلوكوما".

ويضيف: "هذه النتائج في النماذج الحيوانية تدعم استخدام فيتامين ب 3 كعلاج وقائي للأعصاب عند مرضى المياه الزرقاء من البشر، وهو ما سيتم اختباره في تجربة سريرية تجرى في الخريف القادم".