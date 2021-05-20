شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فيروس كورونا قد يصيب خلايا العين مباشرة وغسيل اليدين يمنع نقل العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نتائج دراسة جديدة، نشرتها مجلة " Stem Cell" وأوردها موقع "health site" أن العين قد تكون نقطة ضعف لدخول فيروس كورونا، حيث وجد فريق من الباحثين الأمريكيين دليلًا على أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الخلايا في العين مباشرة، حيث اكتشف الباحثون من مستشفى Mount Sinai جزيئات فيروسية في سائل العين ، مما يشير إلى أن العين قد تكون نقطة ضعف لدخول الفيروس.



نصائح للحفاظ على العين

وفحص فريق البحث الأمريكي عيونا بشرية بالغة في نموذج خلية جذعية في المختبر، أصيبت خلاياها بـ فيروس كورونا ثم تمت مقارنتها بخلايا التحكم غيرالمصابة من الأنسجة البالغة.

ووجدوا بروتينات مرتبطة بالعدوى، بما في ذلك إنزيم يسمح بدخول الفيروس في الخلايا المعرضة للعدوى.

وتدعو نتائج الدراسة إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية العين ووضع إرشادات جديدة لحمايتها للمساعدة في التخفيف من انتشار فيروس كورونا .

وقال الباحثون إن فرك العين يجب أن يُنظر إليه على أنه نقطة دخول للعدوى ، ومن ثم أهمية غسل اليدين بشكل متكرر، ويعتزم الفريق أيضًا استخدام هذه النماذج لاختبار أساليب الوقاية من التهابات العين.

ولا يكفي ارتداء الأقنعة لمنع انتشار فيروس كورونا، ويجب أن يقترن ذلك بالمسافة الجسدية ونظافة اليدين وكذلك حماية العين، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء النظارات مثل النظارات الواقية أو واقيات الوجه ، بخلاف تغطية الأنف والفم، من أجل حماية أفضل من الفيروس الذي يسبب فيروس كورونا.



