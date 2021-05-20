مشروع مشترك بين وحدة الإبراشى وقصر العينى وتاكيدا مصر لإطلاق منصة لأمراض الجهاز الهضمى

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القاهرة - سامية سيد - ـ تعاون استراتيجى بين الشركة والجمعية المصرية لأمراض التهاب الأمعاء المناعى لمنح تراخيص لبرنامج IBDIS

بالتزامن مع اليوم العالمى للتوعية بمرض الأمعاء المناعي، تم إطلاق تطبيق رقمى "GI Atlas" خلال المؤتمر الـ16 لوحدة المناظير والجهاز الهضمى بقصر العينى، ويُعد GI Atlas هو نتاج لمشروع تعاونى مشترك بين تاكيدا مصر ووحدة الإبراشى ومستشفى قصر العيني، وهى منصة متخصصة لأمراض الجهاز الهضمي، تم تصميمها لتسهيل تبادل المعرفة بين المتخصصين فى الرعاية الصحية بطريقة مبسطة وسهلة الاستخدام. كما دشنت الشركة تعاون استراتيجى مع الجمعية المصرية لأمراض التهاب الأمعاء المناعي؛ والذى وفرت من خلاله تراخيص لبرنامج IBDIS لمدة 3 سنوات فى 12 مركز مختلف لجمع واستخراج بيانات المرضى المحددة (سواء بأثر رجعى أو مستقبلى).





وقد انتشرت الإصابة بأمراض المعدة والقولون بشكل كبير مؤخرا بين عدد كبير من الناس من الفئات العمرية المختلفة، خاصة الالتهابات المعوية المزمنة (مرض الكرونز) والتهاب القولون التقرحي، وبالتزامن مع اليوم العالمى للتوعية بمرض الأمعاء المناعى الذى يوافق يوم 19 مايو من كل عام يتم إلقاء الضوء على المرض وأهم العلاجات الخاصة به.

وقال أ.د أسامة عبادة سالم، أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمى بكلية طب الاسكندرية، ورئيس الجمعية المصرية لمرض الكرونز والتهاب القولون التقرحي، أن هذين المرضين من الأمراض المناعية يندرجان تحت عائلة واحدة وهى الالتهابات المعوية المزمنة، وقد يزيد احتمال حدوثها فى العائلة الواحدة ككل الأمراض المناعية، لافتا إلى أن هذا المرض لا يورث من الآباء إلى الأبناء، ولكن تزيد احتمالات حدوثه لأى فرد من العائلة، إذ يولد المريض ولديه الاستعداد الوراثى لاحتمال حدوث هذا المرض، وقد يظهر المرض فى أى سن لكن تزيد فرص حدوثه فى سن المراهقة وسن الأربعين.

وأوضح "عبادة" أنه عند حدوث أى تغيرات فى الإخراج من اسهال أو إمساك وألم بالبطن أو نزيف من الشرج فيجب استشارة طبيب الجهاز الهضمى فى الحال، لأنها قد تكون عرض لهذه الأمراض، مشيرا إلى أن الهدف من العلاج هو إدخال المرض فى سكون وهدوء لتختفى الأعراض، وكذلك إيقاف تطور المرض داخليا ولمنع حدوث مضاعفات مستقبلية، فضلا عن متابعة استجابة المريض للعلاج، ويجب المتابعة الدورية مع الطبيب المختص مع عمل الفحوصات الدورية المختلفة للتأكد من حدوث السكون أو الهدوء فى نشاط المرض، أو اكتشاف أى انتكاسات قبل حدوثها.

وأكد الدكتور محمد خورشيد، استشارى الجهاز الهضمى والمناظير، ورئيس المؤسسة المصرية لمطورى الجهاز الهضمى والمناظير، والممثل المحلى لدى المنظمة الأوروبية لأمراض الأمعاء المناعية، أن أمراض الأمعاء المناعية رغم صعوبة أعراضها ومضاعفاتها يمكن السيطرة عليها إذا ما تم تشخيصها مبكرا، وتحديد العلاج المناسب ومتابعة الاستجابة، ما يتطلب توعية العامة لهذه الأمراض وتثقيف المرضى بعد تشخيصهم لأهمية المتابعة الدورية والانتظام على العلاج، كما يجب تدريب الأطباء على الإرشادات العالمية الحديثة للتعامل مع المرض وكيفية وقوعه مع عدم اكتمال أعراضه ووضوح مضاعفتها، بالإضافة إلى القدرة على قراءة نتائج الفحوصات وعلاقتها بتطور المرض، مع الفهم الجيد لتأثير العلاجات المتوفرة على الجهاز المناعى وتحديد الجرعات المناسبة لكل مريض على حدة، مع توفير الفحوصات والعلاجات الخاصة بالتهابات الأمعاء المناعية للجميع فى جميع أنحاء الوطن وسهولة الوصول للمتخصصين.

وقال سامى خليل، رئيس تاكيدا مصر، أن تطبيق GI Atlas يحتوى على أكثر من 1000 صورة منظار داخلى تم استخراجها من مقاطع فيديو تبلغ سعتها 3 تيرابايت مدعومة بنصوص وصفية لكل صورة، بالإضافة إلى معلومات تلخص ما يقرب من 50 ألف حالة على مدار 22 عامًا الماضية. ومنذ إطلاق المنصة فى مصر، سجل أكثر من 1,200 أخصائى وطبيب على التطبيق من 22 دولة مختلفة حول العالم، وهو ما يعكس أهمية التطبيق فى مجال أمراض الجهاز الهضمى والصدى الذى استطاع ان يحدثه فى مصر وحول العالم لدعم المتخصصين فى هذا المجال، ووفقًا لتقرير AppBrain الصادر فى 9 مارس الماضي، تم تصنيفه كأحد أفضل التطبيقات الطبية.

وأضاف سامى أن الشركة تعمل على سد فجوة كبيرة فى بيانات مرض الأمعاء المناعى فى مصر وذلك من خلال دعم توفير تلك البيانات عن المرض، وتعد تاكيدا مصر شريك علمى حقيقى لمجتمع أمراض الجهاز الهضمى فى مصر، وتعمل الشركة عن كثب مع مختلف أصحاب المصلحة لتقديم خدمة أفضل لمرضى التهاب الأمعاء المناعي، وذلك عن طريق برنامج IBDIS الذى يعمل على جمع واستخراج بيانات المرضى المحددة وتوفير البيانات المُجمعة لكافة الأطباء والاخصائيين فى المراكز المتخصصة لأمراض التهاب الأمعاء المناعى للوصول إلى جميع بيانات هذا المركز وتحميل البيانات بشكل متماثل، ويمكن إنتاج مجموعات سجلات مجهولة. وقد وصل إلى تجميع بيانات 240 مريضًا حتى الآن كما قدمت الشركة منحة تعليمية إلى المجتمع المصرى لمرض الأمعاء المناعى لإنشاء وتحليل وإعداد خطة عمل للمضى قدمًا فى تحويل نظام الرعاية الصحية فى هذ المرض بمصر.