متى يجب إجراء الاختبار الجينى HFE؟

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القاهرة - سامية سيد - اختبار جينات داء ترسب الأصبغة الدموية (HFE) هو اختبار دم يُستخدم للتحقق من داء ترسب الأصبغة الدموية الوراثي، وهو اضطراب وراثي يتسبب في امتصاص الجسم للكثير من الحديد ثم يتراكم الحديد في الدم والكبد والقلب والبنكرياس والمفاصل والجلد والأعضاء الأخرى، نتعرف فى السطور التالية على أهمية الاختبار الجيني HFE ومتى يجب إجراؤه، بحسب موقع "Healthlinkbc".

يمكن أن يسبب داء ترسب الأصبغة الدموية في مراحله المبكرة آلامًا في المفاصل والبطن وضعفًا ونقصًا في الطاقة وفقدانًا للوزن.

يمكن أن يسبب أيضًا تندب الكبد (تليف الكبد)، اسمرار الجلد، مرض السكري، العقم ، قصور القلب، عدم انتظام ضربات القلب، والتهاب المفاصل، لكن الكثير من الناس لا تظهر عليهم الأعراض في المراحل المبكرة.

عند الرجال ، عادةً ما يوجد داء ترسب الأصبغة الدموية الوراثي في ​​سن 40 إلى 60.

وفي النساء ، لا يتم اكتشافه عادةً إلا بعد انقطاع الطمث، لأنه حتى ذلك الوقت ، تفقد النساء الدم والحديد بانتظام خلال فتراتهن الشهرية.

لماذا يجب إجراء الاختبار الجيني HFE؟

يستخدم اختبار HFE لمعرفة ما إذا كان لدى الشخص فرصة متزايدة للإصابة بداء ترسب الأصبغة الدموية، وغالبًا ما يوصى به للأشخاص الذين لديهم أحد أفراد الأسرة المقربين - الوالد أو الأخ أو الأخت أو الطفل - مصاب بهذا المرض.

قد يتم إجراء هذا الاختبار إذا كان لديك مستويات عالية من الحديد في دمك يساعد هذا الاختبار في معرفة ما إذا كنت مصابًا بداء ترسب الأصبغة الدموية.

يحدد اختبار HFE الطفرات في جينات HFE وتسمى هذه الطفرات الجينية C282Y و H63D.

كيف يتم إجراء الاختبار الجيني HFE؟

-قد تخضع لاختبار HFE من خلال اختبار الخد أو فحص الدم.

-لإجراء اختبار الخد، يقوم أخصائي الصحة بمسح أو كشط الجزء الداخلي من خدك بلطف للحصول على عينة من الخلايا.

-لفحص الدم ، سيقوم أخصائي الصحة بأخذ عينة من دمك.