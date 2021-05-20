شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نقترب من 10 ملايين إصابة بكورونا فى شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حاليًا المؤتمر الصحفي عن بُعد لمنظمة الصحة العالمية، حيث يسلط الضوء على آخرالتطورات المتعلقة بجائحة كورونا وتقديم اللقاحات في إقليم شرق المتوسط، إلى جانب الأثار الصحية على سكان غزة والفلسطينيين فى الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن دول شرق المتوسط سجلت نحو 9 ملايين و700 الف إصابة حتى الأن، مع تسجيل نحو 195 الف وفاة حتى تاريخ 17 مايو الجارى.

وأوضح "المدير الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية"، خلال المؤتمر الصحفى عن آخر التطورات المتعلقة بـجائحة كوفيد-19 وتقديم اللقاحات في إقليم شرق المتوسط، أن في نطاق دول الشرق المتوسط تلقى نحو 50 مليون جرعة حتى الآن من لقاحات فيروس كورونا، وتفاوتت معدل حملات التطعيمات من بلد لأخر، حيث بلغت نسبة المواطنين الذين تلقوا اللقاحات في بلد نحو 80% في حين بلدان أخرى بلغت نسبتها 1% فقط.

وأشار إلى أن دول شرق المتوسط على موعد مع أصعب مرحلة منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا، بعد أن وصلت عدد الإصابات داخله لـ 10 ملايين حالة .