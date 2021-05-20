لقاح كورونا شرط دخول معظم الأماكن العامة في البحرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت البحرين، الخميس، أنها ستقصر دخول معظم الأماكن العامة على الحاصلين على تطعيم فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يأتي ذلك بعد بلوغ حالات الإصابة مستوى مرتفعا في المملكة.



وعزا وكيل وزارة الصحة في البحرين وليد المانع، الزيادة إلى التجمعات الكبيرة في المنازل خلال شهر رمضان وعيد الفطر وكذلك إلى زيادة الاختبارات والفحوص.

واعتبارا من 21 مايو/أيار 2021، لن يتمكن سوى من تتجاوز أعمارهم 18 عاما ممن أتموا 14 يوما من حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح أو من تعافوا من الفيروس من دخول المراكز التجارية، مع استثناء متاجر التجزئة والبنوك والصيدليات والمستشفيات.

وسجلت البحرين، التي يسكنها 1.7 مليون نسمة، 2354 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات بـ"كوفيد-19"، الأربعاء، لترتفع الإصابات إجمالا إلى 206878 والوفيات إلى 773.

وكانت السلطات سجلت نحو 1300 إصابة في 15 مايو أيار.

وقال المانع في تصريحات نشرت على موقع الوزارة على "تويتر": "نحث الجميع (على) الإقبال على التطعيم ومواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل البحرين".

وقال الدكتور مناف القحطاني، عضو اللجنة الحكومية المعنية بمكافحة الفيروس في البحرين، إن نحو 48% من السكان المؤهلين للحصول على اللقاح أتموا 14 يوما منذ تلقيهم الجرعة الثانية.

وأضاف أن هذا يمثل 37% تقريبا من مجمل السكان.

وذكر القحطاني أن بين 1 إلى 2% فقط من هذه الفئة أصيبوا بالعدوى لكن الأغلبية ظهرت عليها أعراض طفيفة.

وحصل 75 % من السكان المؤهلين على جرعة أولى من بين 4 لقاحات متاحة.