كورونا في الهند.. مكافحة انتشار "الفطر الأسود"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون، الخميس، إن الهند أمرت بتشديد عمليات رصد مرض فطري نادر يصيب مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتسبب المرض في زيادة الضغوط على المستشفيات التي تكافح أكبر عدد في العالم من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وعادة ما يصيب المرض المعروف باسم "الفطر الأسود" من يعانون من ضعف في جهاز المناعة ويتسبب في اسوداد البشرة أو تغير في لون الجلد عند الأنف وضعف الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.

ويعتقد الأطباء أن استخدام الستيرويدات في معالجة كوفيد-19 ربما يتسبب في انتشار هذه الحالات لأن تلك الأدوية تقلل المناعة وترفع مستويات السكر.





وقال وزير الصحة لاف أجاروال في رسالة إلى حكومات الولايات إن هذا المرض أصبح يمثل تحديا جديدا لمرضى كوفيد-19 الذين يعالجون بالستيرويدات ومن يعانون سابقا من مرض السكري.

وأكد في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس إن "هذه العدوى الفطرية تؤدي إلى إطالة فترات الاعتلال وزيادة الوفيات بين مرضى كوفيد-19".

ولم يذكر عدد الإصابات بمرض الفطر الأسود على مستوى البلاد غير أن ولاية ماهاراشترا التي تعد من أكثر الولايات تضررا من موجة فيروس كورونا الثانية تحدثت عن رصد 1500 حالة.

وأعلنت الهند اكتشاف 276110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أي أعلى قليلا من اليوم السابق وإن ظلت الحالات دون مستوى 400 ألف حالة الذي تجاوزته في بداية هذا الشهر.

وبلغ إجمالي الإصابات 25.77 مليون حالة تحتل بها الهند المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة. وزاد إجمالي الوفيات 3874 حالة إلى 287122 وفاة.



