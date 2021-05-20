صحة ورشاقة

"الصحة العالمية": 7 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات الطارئة بفلسطين

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا مسؤولون كبار بمنظمة الصحة العالمية إلى هدنة إنسانية في غزة للسماح بإدخال مساعدات صحية طارئة في ظل معاناة القطاع من نقص شديد.

وقال أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة: "إغلاق نقاط الدخول والخروج أمام المرضى والمساعدات الصحية الإنسانية والقيود الشديدة على دخول الإمدادات الطبية يفاقم هذه الأزمة الصحية العامة".

وقدّر المكتب الإقليمي لدول شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، في بيان الخميس، التمويل المطلوب للاستجابة الصحية الطارئة في فلسطين بسبعة ملايين دولار خلال الستة أشهر المقبلة.

وقال البيان "احتياجات التمويل: 7 ملايين دولار لتمكين الاستجابة الشاملة للطوارئ في الأشهر الستة المقبلة ... عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز على الاحتياجات ذات الأولوية في قطاع غزة".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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