صحة ورشاقة

منظمة "الصحة العالمية": لقاحات "كورونا المرخّصة فعالة ضد جميع السلالات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن اللقاحات المرخّصة ممن جانبها فعالة ضد جميع سلالات (كوفيد-19) المتحوّرة.

 

وجاء إعلان منظمة الصحة العالمية ليهدئ مخاوف عالمية من عدم فعالية اللقاحات الموجودة حاليا في مواجهة نسخ كوفيد-19 المتحوّرة.

 

وأكدت المنظمة أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد "كل متحورات فيروس" كورونا، فيما دعت إلى مواصلة التحرك "بحذر" في مواجهة كوفيد-19.

 

ورغم أن الوضع الصحي في أوروبا يشهد تحسنا، ما زال يجب تجنب السفر الدولي "في مواجهة تهديد مستمر وشكوك جديدة" كما حذر هانز كلوغه مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، خصوصا تلك المرتبطة بالنسخة الجديدة من الفيروس والتي اكتشفت في الهند لكنها انتشرت إلى دول أخرى في المنطقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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