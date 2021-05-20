"الصحة العالمية": لقاحات "كوفيد-19" المرخّصة فعالة ضد جميع السلالات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن اللقاحات المرخّصة ممن جانبها فعالة ضد جميع سلالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتحوّرة.

وجاء إعلان منظمة الصحة العالمية ليهدئ مخاوف عالمية من عدم فعالية اللقاحات الموجودة حاليا في مواجهة نسخ كوفيد-19 المتحوّرة.

وأكدت المنظمة أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد "كل متحورات فيروس" كورونا، فيما دعت إلى مواصلة التحرك "بحذر" في مواجهة كوفيد-19.

ورغم أن الوضع الصحي في أوروبا يشهد تحسنا، ما زال يجب تجنب السفر الدولي "في مواجهة تهديد مستمر وشكوك جديدة" كما حذر هانز كلوغه مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، خصوصا تلك المرتبطة بالنسخة الجديدة من الفيروس والتي اكتشفت في الهند لكنها انتشرت إلى دول أخرى في المنطقة.

