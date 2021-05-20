شكرا لقرائتكم خبر عن في 5 مجالات دراسية.. برنامج جديد للماجستير المهنى بالجامعة المصرية اليابانية 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل ريان، عميد كلية الإدارة الدولية والانسانيات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن افتتاح برنامج ماجستير إدارة الأعمال في العام الأكاديمي المقبل 2021-2022، موضحا أن البرنامج يقدم للدارسين نهجًا عمليًا علميا لاعداد قادة الأعمال في المستقبل من خلال مناهج من الدرجة الأولى، ودمج المعارف العلمية بخبرات العاملين في مؤسسات الأعمال والصناعة .

وأوضح «ريان» في تصريحات صحفية، الخميس، أن البرنامج يشرف عليه الدكتور أحمد راجح، الأستاذ المساعد بكلية الإدارة الدولية بمشاركة نخبة من الأساتذة المصريين واليايانيين، لاكساب الطالب المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف مجالات إدارة الأعمال.

وأشار إلى أن هناك خمس مجالات للدراسة بالبرنامج هي، (MBA) ماجستير إدارة الأعمال العام، وماجستير إدارة الأعمال في المحاسبة ،وماجستير إدارة الأعمال في التمويل ،وماجستير إدارة الأعمال العام في إدارة التسويق والتسويق الرقمي، وماجستير إدارة الأعمال في إدارة الموارد البشرية.

بدوره قال «راجح»، أنه على الراغبين في التقدم للدراسة الحصول على درجة البكالوريوس بمعدل 2.5 (من 4) أو ما يعادلها وكذلك اجتياز امتحان اللغة الانجليزية (TOEFL) بمعدل 70 (يعفي الدارس من هذا الشرط إذا كان الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير باللغة الانجليزية (لغة الدراسة هي الإنجليزية) في مصر أو كان حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير من دولة أجنبية ناطقة باللغة الانجليزية، وأيضا على الطالب اجتياز المقابلة الشخصية ويفضل من لهم خبرة في العمل.

وأوضح أن المتقدمون للالتحاق بالبرنامج من غير خريجي كلية التجارة يدرسون 3 مقررات بواقع ساعتين لكل مقرر، هي مبادئ الإدارة، مبادئ المحاسبة، مبادئ الاقتصاد.