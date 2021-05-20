صحة ورشاقة

“الصحة العالمية”: اللقاحات المرخصة فعّالة ضد جميع نسخ كوفيد-19 المتحورة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 12:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

منظمة الصحة العالمية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات المرخّصة فعّالة ضد جميع نسخ كوفيد-19 المتحوّرة. وشددت المنظمة على وجوب مواصلة تجنّب السفر دوليّاً.

في سياق متصل، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إعطاء لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس موافقة طارئة.
وبهذا الموافقة يصبح اللقاح الصيني سادس لقاح ينال مصادقة المنظمة للأمان والفاعلية والجودة.

وسبق أن أعطت منظمة الصحة العالمية ترخيصا بالاستخدام الطارئ للقاحات فايزر/بايونتيك وموديرنا وجونسون أند جونسون وأيضا أسترازينيكا الذي ينتج في مرافق في الهند وكوريا الجنوبية.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، “أعطت منظمة الصحة العالمية ترخيصا بالاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الذي تنتجه بكين، ما يجعله سادس لقاح ينال مصادقة المنظمة للأمان والفاعلية والجودة”.

وأضاف: “مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية للتحصين أو ’سايج‘ راجعت البيانات المتوافرة وأوصت بحصر استخدام اللقاح للبالغين ما فوق 18 عاما على جرعتين”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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