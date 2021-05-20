بيروت - نادين محمد - تريد الكثيرات التعرف على افضل تمارين المقاومة لشد الجسم. ويهدف هذا الى الحصول على قوام متناسق وخال من الزوائد. فمن المهم القيام ببعض النشاطات البدنية من اجل الحد من ترهل العضلات والجلد. ويمكن تطبيق هذه التمارين الرياضية المفيدة في المنزل. وهي تقضي بتدريب عضلات الجسم على مقاومة اي قوة تتعرض لها. ولهذا من المهم تعلم افضل تمارين المقاومة لشد الجسم.

افضل تمارين المقاومة



من المهم تعلم تمارين المقاومة لشد الجسم. فهي تساعد على التمتع باللياقة البدنية وعلى تقوية العضلات وجعلها اكثر قدرة على التحمل.

تمرين الضغط

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من خلال هذا التمرين يمكن التركيز على عضلات الصدر والكتفين والذراعين. وفي هذه الحالة يجب القيام بهذه الخطوات.

1 يجب الاستلقاء على البطن على الارض مع مد الذراعين الى الامام.

2 تفرد الساقان وتوجه القدمان الى الخارج.

3 يتم رفع الجسم مع الاستناد على الساعدين ثم راحتي اليدين ورؤوس اصابع القدمين.

4 يجب بعد هذا الانخفاض مع الحرص على ان يلامس البطن الارض.

5 يمكن تكرار هذا التمرين ضمن 3 مجموعات تتضمن كل منها من 10 الى 15 حركة.







تمرين ضغط الاكتاف

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1 في هذه الحالة يجب ايضاً الاستلقاء على البطن ومد الذراعين في موازاة الجسم والساقين الى الامام.

2 يجب خلال ممارسة هذا التمرين رفع الجزء الأعلى من الجسم والاكتاف مع الاستناد على راحتي اليدين والر كبتين.

3 تتم استعادة الوضعية الاساسية.

4 من اجل الاستفادة من التمرين من المهم تكرار الحركة نفسها ضمن 3 مجموعات تتضمن كل منها من 4 الى 5 حركات.

تمرين القرفصاء

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1 يتم الوقوف مع فتح القدمين وابعاد كل منهما عن الاخرى في موازاة الكتفين.

2 يتم بعد هذا طيّ الركبتين والنزول الى اسفل قدر الامكان مع جمع راحتي اليدين.

3 ويمكن في هذه الحالة ايضاً القفز مع الحفاظ على الوضعية نفسها.

4 تستعاد الوضعية الاساسية وبعد هذا يجب تكرار التمرين ضمن 3 مجموعات تتضمن كل منها من 10 الى 15 حركة.

القفز على الحبل

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يعتبر هذا التمرين من افضل تمارين المقاومة لشد الجسم. ومن اجل تطبيقه يجب القيام بهذه الخطوات.

1 يجب الوقوف بشكل مستقيم مع حمل الحبل وفصل القدمين احداهما عن الاخرى قليلاً.

2 يتم رفع القدمين والقفز فوق الحبل مع تحريكه الى الخلف. ويجب تكرار هذه الحركة بسرعة قدر الامكان.

تمرين بلانك

يساعد هذا التمرين على تقوية عضلات الظهر والمعدة. وتتطلب ممارسته القيام بهذه الخطوات.

1 يجب الاستلقاء على البطن.

2 بعد هذا يجب رفع الجسم الى اعلى بالاستناد على المرفقين ورؤوس أصابع القدمين.

3 يجب الحفاظ على هذه الوضعية قدر الامكان قبل استعادة الوضعية الاساسية وتكرار التمرين مرات عدة ايضاً.



فوائد تمارين المقاومة

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1 تساعد هذه التمارين على شد الجسم من خلال تقوية العضلات وتمتينها وزيادة قدرتها على التحمل.

2 يمكن من خلالها نحت الجسم عن طريق حرق الدهون الضارة والسعرات الحرارية الزائدة.

3 تساعد على تعزيز عملية الايض ما يعني تحويل الدهون الى طاقة.

4 تساهم هذه التمارين في الحد من المعاناة من هشاشة العظام.

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5 يمكن ان تعزز امتصاص الجسم للغلوكوز ما يمنع المعاناة من مرض السكري.

6 يمكن الاستفادة منها من اجل خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم ومنع المعاناة من الازمات القلبية المختلفة.

7 يمكن ان تنعكس هذه التمارين بشكل ايجابي على صحة الدماغ ايضاً وان تحد من خطر المعاناة من الالزهايمر. كذلك لا يمكن الاعتماد على تمارين المقاومة لشد الجسم فقط بل من الممكن ان تشكل طريقة لتحسين الذاكرة والحد من مشكلة النسيان ايضاً.









