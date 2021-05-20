لقاحات كورونا الصينية فعالة مع السلالة الهندية

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

قال خبير في مكافحة الأمراض إن اللقاحات الصينية المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) يمكنها التغلب على السلالات الجديدة المنتشرة في الهند.



وأضاف الخبير الصيني أنه يمكنها توفير حماية "إلى حد ما".

أدلى شاو يي مينج الباحث في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بهذه التصريحات خلال إفادة صحفية، ولم يذكر المزيد من التفاصيل بشأن اللقاحات أو السلالات التي أشار لها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الباحث القول إن الصين قادرة على إنتاج لقاحات جديدة بسرعة إذا كانت اللقاحات الحالية غير مجدية في الحماية من أي سلالات جديدة