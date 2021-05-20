الأمير وليام يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

أعلن دوق كامبريدج الأمير ويليام، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، تلقيه أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19).



ونشر حساب دوق ودوقة كامبريدج على موقع إنستقرام لمشاركة الصور صورة للأمير وهو يتلقى اللقاح.

وكتب أسفل الصورة " يوم الثلاثاء تلقيت أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

وأضاف" أتوجه بالشكر لجميع من يشاركون في حملة التطعيم على كل ما فعلوه ومازالوا يقومون به".

وأصيب وليام بالفيروس في أبريل/ نيسان العام الماضي، في نفس الوقت تقريبا الذي أصيب فيه والده ولي العهد لأمير تشارلز، رغم أنه لم يكشف عن الأمر إلا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وذكرت تقارير إعلامية أنه لم يرغب في إثارة القلق وأن الفيروس سبب له أعراضا شديدة.