مريض السكري يحتاج إلى حذاء خاص ومريح.. لهذا السبب

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الأحذية المغلقة أفضل لمرضى السكري حتى في ظل درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف



وذلك مع مراعاة أن تكون الأحذية جيدة التهوية.

وعلل المركز الألماني سبب ذلك بأنه غالبا ما تتسبب الأحجار الصغيرة، التي تدخل إلى القدم عبر الأحذية المفتوحة كالصنادل مثلا، في إصابة مريض السكري بجروح في القدم، والتي لا يُلاحظها عادة بسبب التلفيات، التي لحقت بأعصاب القدم بفعل المرض.

وحذر المركز من إمكانية أن تتسبب هذه الجروح في نشوء تقرحات تعرض المريض بعد ذلك لخطر بتر القدم فيما يعرف بمتلازمة القدم السكرية.

وبشكل عام، أكد المركز على أهمية أن يقوم مريض السكري بفحص قدمه بانتظام لاكتشاف أية جروح بها وعلاجها في الوقت المناسب.