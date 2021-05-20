مكملات غذائية تقلل خطر الولادة المبكرة.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة جديدة أن تناول جرعات محددة من الأحماض الدهنية يساعد في تقليص خطر الولادات المبكرة.

ووجد فريق من الباحثين في جامعتي "كانساس" و"سينسيناتي" الأمريكيتين، أن خطر الولادة المبكرة يتلاشى بشكل كبير عند تناول الحوامل مكملات حمض الدوكوسا هيكسانويك (DHA) بجرعة 1000 مجم، وهي الجرعة التي وجدوا أنها أكثر فعالية من الـ 200 مجم الموجودة في أغلب مكملات ما قبل الولادة، وذلك وفقاً للوكالة الآسيوية الدولية للأخبار (إيه إن آي).



ونقلت الوكالة عن الباحثة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة سوزان إي كارلسون، قولها: "تخبرنا هذه الدراسة أنه يجب على النساء الحوامل تناول جرعات أعلى من DHA ، خاصة إذا كن لا يتناولن بالفعل ما لا يقل عن 200 ملجم من حمض الدوكوسا هيكسانويك أو المأكولات البحرية أو البيض بانتظام."

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ذا لانسيت" العلمية، أنه كان لدى النساء اللواتي تلقين جرعة أعلى من حمض الدوكوسا هيكسانويك عدد أقل من الولادات المبكرة.





كما أن المشاركات اللاتي لديهن مستويات منخفضة منه عند التسجيل كان لديهن نصف معدل الولادة المبكرة عندما تم إعطاؤهن مكمل 1000 مجم مقارنة مع أولئك اللاتي أعطين مكمل 200 مجم خلال النصف الأخير من الحمل.

ونقل الموقع عن المؤلف المشارك في الدراسة، أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة كانساس، الدكتور كارل فاينر، قوله: "هذه الدراسة تعد بمثابة تغيير محتمل لقواعد اللعبة بالنسبة لأطباء التوليد ومرضاهم، حيث أن الانخفاض الكبير في معدل الولادات المبكرة مع تناول هذه المكملات سيحسن النتائج قصيرة وطويلة الأجل للأطفال والأسر والمجتمع بطريقة فعالة."

وأشار فاينر إلى أنه يجب مشاركة هذه المعلومات على نطاق واسع مع النساء الحوامل وأولئك اللائي يخططن للحمل، وتابع: "يجب على النساء استشارة الطبيب واختبار مستويات DHA للتأكد من أنهن يتناولن الجرعة المناسبة لمنع الولادة المبكرة".