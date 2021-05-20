شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أخطاء ترتكبها تزيد من حدة أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، يظل التركيز على التشخيص المبكر وبدء العلاج في الوقت المناسب هو الحل الأمثل للتغلب عليه، حيث تبدأ غالبية حالات فيروس كورونا بطريقة معتدلة ومع زيادة المضاعفات تتحول العدوى إلى شديدة وقد تتطلب دخول المستشفى.

وفقا لموقع ""timesofindia، يعتقد الأطباء أنه يجب على المرضى اتباع بعض الاحتياطات للسيطرة على العدوى، بدءًا من اليوم الأول، وعلى الرغم من أنه لا ينبغي أبدًا تجاهل الأعراض الخطيرة والناشئة لفيروس كورونا، إلا أن هناك أيضًا بعض العوامل الأخرى التي يمكن أن تعقد حالتك عندما تتعافى من العدوى.





الأخطاء التي يجب تجنب ارتكابها عندما تشك في الإصابة بفيروس كورونا: نقص الوعى

إنكار أو نقص الوعي هو أكبر خطأ يمكن أن يضر صحتك في الوقت الحالي، على الرغم من أهمية الانتباه إلى الأعراض الشائعة وغير العادية والمهددة لفيروس كورونا، فمن المهم بنفس القدر التعامل مع عدوى الفيروس الخفيفة على محمل الجد وعدم التعامل معها على أنها تفاعل فيروسي أو تحسسي.

حتى إذا كانت الأعراض المشتبه بها مشابهة لعدوى أخرى، يجب إجراء اختبار كورونا في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي اكتشاف المرض في الوقت المناسب أيضًا إلى إنقاذ الشخص من إصابة الآخرين، والاهتمام بالأعراض المقلقة في الوقت المناسب.

تقبل حالتك وابدأ العلاج المناسب

يوصى باستخدام الستيرويدات في كثير من الحالات الخطيرة والموجودة في المستشفى لتقليل الالتهاب والشدة، ومع ذلك، لا تتطلب جميع حالات كورونا استخدام المنشطات، يمكن أن يؤدي الاستخدام العشوائي أو استخدامها في حالات العدوى الخفيفة إلى حدوث مشكلات.

ويجب على أي مريض يعاني من نوبة كورونا أو يتعافى في المنزل أو غير ذلك أن يظل حذرًا وأن يتناول الأدوية التي يصفها الطبيب المعالج فقط.

خطأ كبير آخر يرتكبه الكثير من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ كورونا هو استشارة طبيب متخصص يتعلق بعلاج فيروس كورونا.

حتى إذا كانت الأعراض مشابهة بشكل غامض للعديد من الإصابات الأخرى ، تذكر أن الطبيب المتخصص فقط هو الشخص الذي لديه خبرة في التعامل مع حالات كورونا يمكنه إرشادك حول الأدوية التي قد تساعد في تخفيف الأعراض ، عندما يجب أن تحصل على المزيد الاختبارات والفحوصات وعلامات التحذير عندما يجب عليك طلب المساعدة.

بسبب الطبيعة المربكة للعدوى وظهور الأعراض قد يتم اختبار بعض الأشخاص في وقت لاحق مما قد يؤدي إلى تعتيم الجدول الزمني للتعافي، فالتشخيص المتأخر أيضًا أحد الأسباب التي تجعل الأشخاص الأكثر صحة يعانون من مضاعفات الحالة الشديدة.

احترس من جميع علامات العدوى، واطلب المساعدة في الحال، إذا لم تتمكن من إجراء الاختبار ، فلا يزال بإمكانك اتباع العزلة.

من المهم جدًا رسم جميع العناصر الحيوية الخاصة بك من مستويات SP02 ، مثل انخفاض مستويات الأكسجين (أقل من 92٪) يمكن أن يصبح سببًا ملحًا للقلق ويتطلب مزيدًا من العناية، وبالمثل ، فإن الحمى التي لا تنخفض بحلول سابع يوم هي أيضًا علامة تحذير.

يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة أن يكونوا حذرين أيضًا بشأن مراقبة مستويات السكر في الدم وضغط الدم ، خلال فترة الشفاء.

الانتظار طويلاً لتقرير اختبار كورونا الخاص بك

لا ينبغي أن يكون انتظار نتائج الاختبار الخاصة بك هو العلامة الوحيدة لبدء علاجك والخطوة إلى العزلة.

في الوقت الحالي ، ما يُنصح به هو أن يبدأ المرضى الذين يشتبهون في الإصابة بفيروس كورونا ، أو يبدءون في إظهار الأعراض والإجراء المناسب هو العزل ويطلبون التوجيه من الطبيب منذ البداية، قد يؤدي الاهتمام بالأعراض من البداية إلى إنقاذ الحالة من أن تصبح سيئة والحصول على العلاج المناسب في الوقت المحدد.