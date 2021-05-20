أسماء توائم بنات جميلة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مايو 2021 10:41 صباحاً - قد يكون اختيار اسمي التوأمين هو الأصعب بالنسبة للآباء والأمهات، فهذان الاسمان لا بد أن يجمعا التناسق والانسجام والرقة الحنان، والأخوة المتينة في الوقت نفسه، وحتى تتجاوزوا هذه الحيرة، اختارت لكم الخليج 365 وطفلك، مجموعة من الأسماء التي تناسب التوائم حسب التوجهات الآتية:

أسماء بنات توأمين 2021

مايا وهايا

أسيل وإيسل: ومعنى أسيل الناعمة اللطيفة، فيما إيسل هي القمر الساطع.

ديما وريما: معنى ديما المطر الخفيف الجميل، وريما الظبي الجميل.

مايا وهايا: معنى مايا الطيبة الرقيقة، وهايا الحسناء الفاتنة.

ريماس وريناد: معنى ريماس ماء الألماس، ومعنى ريناد الرائحة الذكية.

جوليا وتوليا: معنى جوليا الحسناء الجذابة، وتوليا هو اسم زهرة معروفة بجمالها.

توائم متطابقة

حنين ودارين

حنین ودارين: معنى الحنين الاشتياق للغائب، ودارين نوع من المسك طيب الرائحة.

ضحى وسجى: معنى ضحى الوقت الذي يلي شروق الشمس، وسجى هدوء الليل.

رھف ورغد: معنى رهف الرقوة واللطف ورغد العيش برفاهية وهناء.

جوري وجودي: جوري هي الورد ذو رائحة عطرة، وجودي هو اسم لجبل معروف ذكر في القرآن الكريم.

سمر وقمر: معنى سمر الكلام الممتع أثناء الليل، وقمر الكوكب المضيء في السماء.

كلارا ولارا: معنى كلارا اللامعة الجذابة، ولارا النجمة ذات الضوء الساطع.

مرام وغرام: معنى مرام الغاية والهدف ومعنى غرام الحب والوله.

أسماء بنات توأمين من القرآن

جنى وجنان

حور وحوراء: ذُكر اسم حور في القرآن بقوله تعالى "حور مقصورات في الخيام" والمقصود به نساء أهل الجنة، أما حوراء فلم يذكر في القرآن ولكنه يعني الجميلة ذات الخلق والعفاف والشرف.

جنى وجنان: ذكر اسم جنى في القرآن بقوله تعالى "وجنى الجنتين دان"، ومعناه الخير والحصاد، أما جنان فلم يذكر في القرآن، وهو المكنون بداخل القلب.

نجد ونجود: ذكر نجد في القرآن في قوله تعالى "وهديناه النجدين"، ومعناه الطريق المرتفع، أما نجود فمعناه الفتاة ذات المكانة الكبيرة والقيمة العالية.