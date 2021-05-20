أفضل علاجات تسلخات الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مايو 2021 10:41 صباحاً - تسلخات الأطفال، المعروفة أيضاً باسم التهاب الجلد الناتج عن الحفاضات، هو التهاب في الجلد المغطى بالحفاض عند الولدان والرضّع، في بعض الأحيان، يمكن أن يصاب طفح الحفاض بفطريات تسمى المبيضات،تسمى عادة الخميرة. ثم يسمى الطفح الجلدي بطفح حفاضات الخميرة، وعم ذلك يخبرنا عمر عبد الحميد اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة، عن علاج تسلخات الأطفال.

علاجات تسلخات الأطفال

أفضل علاج لتسلخات الأطفال

لا يوجد دليل شامل قائم على الأبحاث لإثبات أن العلاجات المنزلية يمكن أن تعالج طفح التسلخات، غالباً ما يحدث طفح الحفاضات بالقرب من الأعضاء التناسلية. لذلك، يوصى بشدة بتجنب استخدام أي علاجات منزلية دون موافقة طبيب الأطفال الخاص بك فيما يلي بعض العلاجات المنزلية لطفح حفاضات الخميرة، مدعومة بأدلة سردية وأدلة علمية محدودة.

البابونج

أشارت بعض الدراسات إلى أن المراهم التي تحتوي على البابونج فعالة في علاج طفح الحفاضات، ومع ذلك، يلاحظ أيضاً أن مستخلصات زهرة البابونج قد تؤدي إلى الحساسية،لذلك عليك استشارة الطبيب

زيت الأورجانو

وجدت الدراسات المخبرية أن زيت الأوريجانو فعال في تثبيط نمو فطر المبيضات، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث على البشر لإثبات فعاليتهم في علاج طفح الحفاضات الفطرية.

حمام الشوفان

علاج طفح الحفاض

إن إضافة دقيق الشوفان المربوط بقطعة قماش إلى ماء استحمام الطفل للمساعدة في علاج طفح الحفاض، هي تقنية قديمة وشائعة الاستخدام. لكن هناك بحثاً طبياً محدوداً حوله.

زيت شجرة الشاي

يُقال إن زيت شجرة الشاي فعال في علاج بعض طفح الحفاضات، لكن فعاليته في علاج طفح حفاضات الخميرة على الأطفال لم تتم دراستها بالكامل.

الجنطيانا البنفسجي

علاج طفح الحفاض

الجنطيانا البنفسجي هو مركب يستخدم غالباً لعلاج داء المبيضات الفموي عند الأطفال. ومع ذلك، فإن فعاليتها في علاج طفح حفاضات غير معروفة. استشارة الطبيب قبل التفكير في استخدامه لعلاج طفح حفاضات الخميرة عند الأطفال.

إذا كنتِ تخططين لاستخدام علاج منزلي، فقومي بإجراء اختبار رقعة على منطقة صغيرة من الجلد السليم قبل تطبيقه على المنطقة المصابة. سيُعلمك ما إذا كان الطفل يعاني من حساسية تجاه المادة، ومن الأفضل مراجعة الطبيب على الفور في بعض المواقف.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.