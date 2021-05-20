كوفيد-19 عالميا.. ارتفاع وفيات الهند و27 ألف إصابة في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الخميس، في أغلب دول العالم سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 165 مليونا و568 ألفا و854 إصابة.







وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و431 ألفا و786 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 144 مليونا و589 ألفا و129 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





ارتفاع وفيات الهند

سجلت الهند، الخميس، 276110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما زاد عدد الوفيات 3874 حالة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.77 مليون حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 287122.





1119 إصابة في الكويت

أعلنت الكويت تسجيل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 294693 في حين سجلت حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1703.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 1016 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 280940 حالة، مبيناً أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 33ر95 %.





ألفي إصابة جديدة في المكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا و104 وفيات.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات في المكسيك إلى مليونين و387512 ومجمل الوفيات إلى 220850.





ارتفاع وفيات البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 79219 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و2641 وفاة أخرى بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة تسجيل البرازيل 15.8 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات الرسمي 441691.





27 ألف إصابة في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 26,981 إصابة ‏مؤكدة و 688 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏عدد الإصابات إلى 32,825,625، فيما ‏بلغ عدد الوفيات 584,337.‏