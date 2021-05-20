سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الخميس 20 مايو 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وارتفع متوسط سعر صرف الجنيه المصري، في تعاملات الخميس، أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينا الكويتي، فيما استقر أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

سعر الدولار في مصر

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا بلغ متوسط سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي.

وهيمن سعر الدولار عند 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في 22 بنكا، منها العقاري المصري العربي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، وبلوم مصر، وHSBC، والمصرف المتحد.

فيما استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر ( أكبر بنكين حكوميين)، عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

صندوق مصر السيادي

استحوذ التحالف بين صندوق مصر السيادي"ثراء"، والمجموعة المالية "هيرميس" القابضة على 76% من رأسمال بنك الإستثمار العربي.

ووافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على استحواذ تحالف المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، وصندوق مصر السيادي على 76% من بنك الإستثمار العربي.

وأضاف مجلس الوزراء المصري، في بيان، اطلعت " الخليج 365" على نسخة منه، أن الاستحواذ سيكون من خلال زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، لتبلغ حصة "هيرميس" في بنك الإستثمار العربي 51%، وصندوق مصر السيادي 25%، بينما يحتفظ بنك الإستثمار القومي بنسبة 24%.

ويأتي بيع حصة في بنك الإستثمار العربي، الذي تأسس في 1980 لتمويل مشاريع حكومية، في إطار برنامج بدأته الحكومة في 2004 لبيع حصصها في بنوك.

وفي 2006 باعت الحكومة معظم بنك الاسكندرية، رابع أكبر بنك مملوك للدولة، إلى مجموعة "انتيسا سان باولو" المصرفية الإيطالية.

وقال البنك المركزي إنه يخطط لبيع حصص في بضعة بنوك مملوكة للدولة من بينها بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، لكن الخطة تعطلت بسبب جائحة "كوفيد-19".

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.09 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، أمس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.13 جنيه للشراء، و22.27 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.20 جنيه للشراء، و22.35 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الريال السعودي، مستقرا لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما استمر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.90 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.91 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع.