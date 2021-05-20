أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 20 مايو 2021.. ارتفاع متوقع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية، اليوم الخميس 20 مايو/أيار 2021 بصورة طفيفة، بالرغم من تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب ليلة الأربعاء، من أعلى مستوياتها في أكثر من 4 أشهر التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أسعار الذهب في السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الخميس إلى 225.46 ريال (60.12 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية)، إلى 197.28 ريال (52.61 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، الخميس، إلى 169.09 ريال (45.09 دولار).

الذهب الاقتصادي

وصعد سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، إلى 131.52 ريال (35.07 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7016 ريالا (1871 دولارا).. أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1578.20 ريال ( 420.85 دولار).

هبوط عالميا

عالميا، تراجعت أسعار الذهب، مساء الأربعاء من أعلى مستوياتها في أكثر من 4 أشهر، والتي سجلتها في وقت سابق من الجلسة مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وهبطت أسعار الذهب، بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي( المركزي الأمريكي) الذي أظهر أن البنك المركزي الأمريكي ربما يقترب من مناقشة تغييرات في سياسته النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1866.64 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن كان صعد بما يصل إلى 1.2% إلى أعلى مستوى له منذ 8 يناير/كانون الثاني الماضي عند 1889.75 دولار للأوقية.

وبحسب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي لشهر أبريل/نيسان، فإن بعض مسؤولي البنك المركزي بدوا مستعدين لبدء مناقشة تغييرات للسياسة النقدية على أساس تقدم سريع مستمر في التعافي الاقتصادي.