تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 20 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 20 مايو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وتستقر أسعار العملات الأجنبية، والعربية الرئيسية، في مصر، مدعومة بارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية المستمر منذ يونيو/ حزيران الماضي.

سعر اليورو في مصر

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.09 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 19.05 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 19.11 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في بنك المشرق، عند نحو 18.99 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع.

6 طروحات جديدة تنتظرها البورصة

تستعد البورصة المصرية لإتمام ما يصل إلى 6 طروحات جديدة لشركات خلال عام 2021، بحسب تصريحات محمد فريد رئيس البورصة.

وتوقع فريد، في تصريحات سابقة أدلى بها الشهر الماضي أن تشهد البورصة المصرية المزيد من الطروحات خلال العام الجاري.

ورجح فريد، طرح شركتين، أو3 شركات خلال النصف الثاني من العام الجاري، ولكنه لم يحدد ما إذا كانت تلك الشركات حكومية أم خاصة، وما إذا كانت تلك الطروحات ستكون طروحات أولية أم ثانوية.

وأشار فريد إلى أن الشركات المتوقع طرح أسهمها لن يكون من بينها شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، والتي أجلت طرح أسهمها الشهر الماضي لما لديها من مخاوف بشأن قدرة السوق على استيعاب للطروحات المتزامنة.

وكانت شركة تعليم لخدمات الإدارة قد بدأت تداولها أسهمها في البورصة الشهر الماضي، فيما تستعد عملاق الرعاية الصحية شركة التشخيص المتكاملة القابضة المدرجة في بورصة لندن، للقيد الفني لنحو 5% من أسهمها في البورصة المصرية اعتبارا من اليوم الخميس.

ولم يفصح فريد عن أسماء تلك الشركات المتوقع طرحها خلال هذا العام، ولكن توقعات المحللين تشير إلى طروحات متوقعة لشركة الخدمات المالية غير المصرفية "ابتكار"، وشركة "إي فاينانس"، وبنك "القاهرة" خلال النصف الثاني من 2021.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.13 جنيه للشراء، و22.27 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.20 جنيه للشراء، و22.35 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الريال السعودي، مستقرا لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما استمر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.90 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.91 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع.