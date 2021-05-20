شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه تفيد نضارة بشرتك.. أبرزها الموز والبرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من الفواكه والخضراوات المفيدة لصحة الجلد ونضارة البشرة واستعادتهم مرة أخرى بعد تقدم العمر، خاصة بعد إجراء نظام لتخسيس الجسم، والذى يفقد الجلد والشعر أحيانا بعض العناصر الغذائية اللازمة لهم، ووفقا لموقع " the health " الطبى فإن أبرز هذه الفواكه المفيدة لنشاط الدورة الدموية والتى تحسن من الجلد ونضارة البشرة والجسم هى :

1- الموز

مصدر غني للفيتامينات وكذلك المعادن بما فى ذلك البوتاسيوم والبيوتين والمنجنيز وفيتامين B6 و C ، وهذه الفيتامينات تميل إلى الحفاظ على مرونة الجلد ومضادات الأكسدة الموجودة فيه تمنع الشيخوخة وتعمل كمرطب للبشرة.

2- البرتقال

يحتوي على مستويات عالية من فيتامين C وكذلك بيتا كاروتين والفوسفات وحمض الفوليك والحديد والمغذيات النباتية، يوديد وفلافونويد. ويقال إن هذه المكونات لعلاج البقع الداكنة وكذلك العيوب فى الجلد ، كما أن قشر البرتقال يمكن بسهولة استخدامه كمسحوق وفركه للحصول على توهج فى الجلد ويجعله وأكثر إشراقا .

3- الفراولة

تحتوى على مستويات أعلى من فيتامين C وكذلك المنجنيز، مما يساعد على التقشير وكذلك تطهير الجلد، والفراولة يمكن أيضا أن تمنع ترقق الشعر و تترك الجلد لامعا، ويمكن أن تستخدم كعامل التقشير فى دعك البشرة .

وأضاف الموقع ، أن صحة الجلد دائما تبدأ من الداخل، فالبنيان الجيد لجسم الإنسان من الفيتامينات والمعادن المهمة هى أساس صحة الجلد عند الانسان ومنع التهابه أو وجود أى ترهلات يمكن أن تحدث، كما أن أعراض الشيخوخة تظهر فى وقت متـأخر عند الاحتفاظ بالمعادن المهمة فى الجسم من خلال برنامج غذائى صحى منذ الصغر يعتمد على الخضراوات والفواكة الطازجة ، بالاضافة إلى التقليل من تناول الوجبات السريعة التى ترفع معدلات الدهون فى الجسم وتسبب الأمراض .