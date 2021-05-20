شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى فوائد السلمون على صحة طفلك.. يحسن الرؤية ويزيد مستوى الذكاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأسماك من الأطعمة الرئيسية المهمة التي تحتوى على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، حيث تحتوى على الكثير من المكونات التي يحتاجها الأطفال لنموهم، ومن أهم أنواع الأسماك الأكثر أهمية لصحة طفلك هو السلمون، حيث يحتوى السلمون على نسبة عالية من البروتين عند مقارنته بأنواع الأسماك الأخرى، ويضم عددا من المعادن والفيتامينات ليكون خيارًا غذائيًا جيدًا للأطفال الرضع عندما يبلغون من العمر 6 أشهر.

ويحتوى السلمون على البوتاسيوم والسيلينيوم وفيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية، طبقا لتقرير نشر في Dr healthbenefits، وأهم فوائد السلمون للأطفال ما يلى:

الأسماك نفسها وجبة طبيعية لتقوية دماغ الأطفال، لأنها تحتوى على نسبة عالية من أوميجا 3 والمعادن وفيتامين ب، الذى يلعب دورا في الحفاظ على صحة الدماغ، كما أنه يحتوى على فيتامين ب 6 والأحماض الأمينية والبروتينات المفيدة للدماغ والثلاثة لهم دور كبير في المساعدة على زيادة مستوى الذكاء.

السلمون يحتوى على فيتامين أ لدعم صحة العين، حيث يعمل على الحفاظ على صحة عين طفلك بشكل أفضل، كما أنه يحتوى على فيتامينات DHA و AHAالذى يعمل على تحسين الرؤية والأعصاب الأخرى لدى الأطفال.

المحتوى الغذائى فى سمك السلمون قادر في على جعل جسم الطفل أقوى ضد الأمراض المختلفة، حيث يمكن للأحماض الأمينية الموجودة في السلمون أن تحافظ بالفعل على صحة الجهاز الهضمي وليس ذلك فحسب، بل أن إعطاء السلمون للأطفال يمكن أن يحافظ في الواقع على صحة قلب الطفل لتجنب العديد من الأمراض، مثل التهاب المفاصل والقلب والأوعية الدموية والسكري.

يمكن للعناصر الغذائية الموجودة في السلمون الحماية من أمراض القلب وخفض خطر انسداد الشرايين في القلب بسبب المحتوى الجيد من سمك السلمون.

إن إعطاء طفلك سمك السلمون في قائمة الوجبات الصلبة يمكن أن يحافظ على بشرة الطفل صحية وأكثر حماية ضد العديد من الأمراض الجلدية، حيث يمكن لمحتوى الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في السلمون، كما أنه يحفز الجلد على الاحتفاظ بالماء ويجعل بشرة الطفل أكثر نعومة ورطوبة.