شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين؟ ومتى ينبغي تجنبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الشاي الأخضر أحد أكثر المشروبات الصحية التي يمكنك تناولها، وهو مشروب شائع استخدامه في جميع أنحاء العالم، حيث ينصح خبراء التغذية بتناوله لما له من فوائد صحية عديدة من تعزيز فقدان الوزن والحفاظ على صحة القلب وغيرها، ولكن هل يحتوى الشاي الأخضر على مادة الكافيين الموجودة في الشاي الأسود والقهوة؟ وهل لا ينصح بتناوله بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الكافيين؟

وفقًا لما ذكره موقع "Healthline" فإن هناك عدة أنواع مختلفة من الشاي الأخضر والتي تختلف وفقًا لمحتواها من أوراق الشاي.

- هل يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين؟

نعم، يوجد بعض الكافيين في الشاي الأخضر ولكنه يحتوى على نسبة أقل بكثير من المشروبات المنزلية الشائعة الأخرى، مثل الشاي الأسود والقهوة، ربما يحتوي كوب واحد من الشاي الأخضر على ما بين 30 و 50 ملجم من الكافيين، وفقًا لأخصائية التغذية هيلين ويست، بينما يمكن أن يحتوي الشاي الأسود على ما يصل إلى 110 ملجم من الكافيين، في حين أن كوب من القهوة سريعة التحضير قد يزيد عن 170 ملجم.

بينما يحتوي الشاي الأخضر على نسبة أقل من الكافيين نسبيًا مقارنة بالمشروبات الساخنة الأخرى، ولكن يجب تجنب تناوله خاصة إذا كنت تعانى من عدم تحمل مادة الكافيين، خاصة أن الكمية الموجودة في الشاي الأخضر تعتمد إلى حد كبير على نوع نبات الشاي وظروف نموه وطريقة معالجته وتخميره، أما إذا كنت لا تعانى من حساسية مادة الكافيين فلا يجب أن تتناول أكثر من 400 مجم يوميًا، وهو ما يعادل حوالي ثمانية أكواب من الشاي الأخضر.

وللشاي الأخضر العديد من الفوائد الصحية، حيث يبطء ظهور علامات الشيخوخة ويعزز وظائف المخ، حيث يرجع ذلك أساسًا إلى محتواه من الكافيين، كما أنه يندرج في أي نظام غذائى لفقدان الوزن لأنه يمكن أن يزيد من حرق الدهون ويحفز عملية التمثيل الغذائي، كما أنه يُخفف من رائحة الفم الكريهة.