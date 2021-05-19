6 عصائر طبيعية تقوى مناعتك أثناء التعافى من فيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - الفواكه والخضراوات مليئة بالطاقة والمغذيات الطبيعية، وبالتالي يجب أن تكون جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي للحفاظ على صحة جيدة ومناعة قوية، فتناول ما يكفي من الفاكهة والخضراوات هو أفضل طريقة لضمان حصولك على جميع الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، في هذا التقرير نتعرف على 6 عصائر تقوي مناعتك يجب تناولها أثناء التعافي من فيروس كورونا، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".





يؤثر فيروس كورونا على جهازنا الهضمي ويسبب تلف الأنسجة والتهاب المعدة، حيث يمتص الجهاز الهضمي الخضراوات والفاكهة الطازجة بسهولة وتوفر للفرد تأثيرًا علاجيًا ومهدئًا.

شرب عصير الخضار والفواكه مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم يمكن أن يدعم جهاز المناعة ويقلل الالتهاب فيما يلي قائمة بـ 6 عصائر يمكن للمرضى الذين يتعافون من فيروس كورونا التفكير في تناولها.

- 6 عصائر طبيعية تقوي مناعتك أثناء التعافي من فيروس كورونا1- عصير الطماطم بالنعناع

عصير الطماطم بالنعناع غني جدًا بمضادات الأكسدة ويساعد على تنظيم الهضم، لتحضير عصير الطماطم في المنزل ، امزج 4 حبات من الطماطم مع 8-10 أوراق نعناع مع كوب من الماء، يمكن أن تساعد إضافة بعض الملح والليمون والفلفل الأسود في تحسين مذاق العصير وقيمته الغذائية.

2- عصير الجزر والبنجر والزنجبيل

يساعد الجزر والبنجر في إزالة السموم من الجسم ودعم صحة الكبد، لتحضير العصير ، امزج 2 جزر مفروم، 1 بنجر، مع الزنجبيل، وأضف بعض عصير الليمون وهو جاهز.

3- عصير الليمون والأناناس والتفاح الأخضر

يعتبر العصير مصدر قوة لفيتامين سي والكالسيوم يساعد العصير في تحسين جهاز المناعة ويساعد على الهضم. لتحضير العصير ، امزجي 2 من الليمون ، 250 جرام من الأناناس والتفاح الأخضر المفروم.

4- عصير الكيوي والفراولة والبرتقال

العصير مليء بمضادات الأكسدة ورائع لتقوية جهاز المناعة يساعد في إدارة مستوى ضغط الدم ويساعد على منع المزيد من المرض لتحضير العصير ، خذ كوبًا من الفراولة ، و 2 ثمرة كيوي مقشر ، و 1 برتقال مقشر ، ونصف كوب ماء، وملعقة صغيرة من العسل، واخلطهم معًا.

5- عصير الكركم والزنجبيل والليمون والبرتقال

تحتوي كل هذه المكونات على مركبات مضادة للالتهابات لها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، لعمل العصير ، امزج جميع المكونات.

6- عصير الخيار والسبانخ والكرفس والزنجبيل والليمون

الخضروات أمر لا بد منه في نظامنا الغذائي اليومي لدعم صحتنا العامة يساعد في تقليل الالتهاب ويحسن الهضم. لتحضير العصير، اخلط قطعتين من الخيار المقشر ، و 100 جرام من أوراق السبانخ ، و 4 أعواد كرفس ، وقطعة من الزنجبيل يمكنك أيضًا إضافة بعض عصير الليمون.