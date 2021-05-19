شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 7 أمراض جلدية شيوعًا في الصيف وكيف تقي نفسك منها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ترجمة:

تؤدي شدة الحرارة في فصل الصيف إلى الإصابة بالفطريات والعديد من الأمراض الجلدية، إليك أبرز الأمراض الجلدية شيوعاً خلال فصل الصيف وكيف يمكنك الوقاية منها:

1. حب الشباب

يمكن أن يحدث انسداد المسام عندما يختلط العرق مع البكتيريا والزيوت على الجلد. اعتمادًا على نوع بشرتك ، قد يعني هذا أنك تواجه زيادة في ظهور الحبوب في أشهر الصيف.

الوقاية:

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) ، فإن حب الشباب هو أكثر أنواع تهيج الجلد شيوعًا في الولايات المتحدة. للوقاية ، من المهم أن تغسل وجهك مرتين على الأقل يوميًا ، خاصة بعد ممارسة الرياضة أو قضاء الوقت في الهواء الطلق في الشمس. تذكر أن حب الشباب يستغرق وقتًا للتخلص منه ولا توجد حلول سريعة. بعد أن تصبح بشرتك خالية من حب الشباب ، استمر في العناية لمنع ظهور الحبوب الجديدة.

2. جفاف الجلد

تصبح بشرتك جافة عندما تفقد الكثير من الزيت أو الماء ، وكلاهما يمكن أن يكون بسبب الهواء الرطب ، والأيام الحارة ، والغرف المكيفة ، والمسابح المكلورة.

الوقاية:

توصي AAD باستخدام مرطب بشكل متكرر. ضع في اعتبارك الأنشطة المنتظمة التي قد تؤدي إلى فقدان الزيت أو الماء ، وأوقفها بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان الالتهاب قد اختفى.

3. التهاب الجلد التماسي

تعتبر رياضة المشي لمسافات طويلة والتخييم من الأنشطة الصيفية الرائعة. قد تؤدي زيادة النشاط في الهواء الطلق إلى نشوء الطفح الجلدي المعروف باسم التهاب الجلد التماسي ، والذي يعاني منه حوالي 85 % من جميع الأشخاص بسبب الحساسية. تشمل علامات التلامس بقع حمراء مرتفعة مع ظهور بثور وتورم وحكة قد لا تظهر لمدة 12 إلى 72 ساعة.

الوقاية:

أفضل طريقة للوقاية من التهاب الجلد التماسي هي الانتباه لما يحيط بك ، خاصةً عند التخييم والتنزه. أفضل طريقة للوقاية هي تغطية جميع المناطق المكشوفة لتجنب الاتصال العرضي. ويعتبر خط الدفاع الأول هو غسل المنطقة على الفور بالماء والصابون لإزالة الزيوت. خفف التهيج باستخدام الكمادات الباردة أو الكورتيكوستيرويدات الموضعية أو غسول الكالامين أو مضادات الهيستامين.

4. الطفح الحراري

عندما يتم انسداد الغدد العرقية ، يمكن أن ينتهي بك الأمر بطفح جلدي ونتوءات صغيرة مثيرة للحكة. عادة ما يختفي الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة في غضون أيام قليلة من تلقاء نفسه ، لكنك تريد أن ترى طبيبك إذا استمر أو ساء أو إذا ظهرت عليك علامات العدوى.

الوقاية:

أفضل خط للوقاية هو ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة عندما تكون في الهواء الطلق في الحرارة. أيضًا ، مارس الرياضة في أبرد وقت من اليوم وقم بتبريد الجلد باستخدام المراوح أو مكيفات الهواء.

5. حروق الشمس

يمكن أن يؤدي الإصابة بحروق الشمس إلى إعاقة خطط الصيف ، وفي بعض الحالات يؤدي إلى الشعور بالألم والتقرح. في غضون بضع ساعات بعد التعرض المفرط للشمس ، قد يتشكل حروق الشمس ويستغرق بضعة أسابيع حتى يتلاشى.

الوقاية:

عند التعرض لأشعة الشمس ، استخدم واقيًا من الشمس واسع الطيف ومقاوم للماء بدرجة 30 SPF. أعد وضع الكريم الواقي من الشمس كل ساعتين وبعد التعرق أو السباحة. أيضًا ، ارتدِ ملابس واقية وابحث عن الظل عندما يكون ذلك ممكنًا.

6. لدغ الحشرات

يمكن أن تكون لدغات الحشرات مزعجة ، ولكن بشكل أكثر خطورة ، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية مثل زيكا أو حمى الضنك أو مرض لايم أو فيروس غرب النيل.

الوقاية:

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها باستخدام طارد الحشرات المسجل لدى وكالة حماية البيئة والذي يحتوي على 20 % على الأقل من مادة DEET ، وهو العنصر النشط الأكثر شيوعًا في طارد الحشرات. تغطية بشرتك المكشوفة عندما تكون في الهواء الطلق ؛ وتجنب أماكن الإقامة في السفر حيث يمكن أن تدخل الحشرات. إذا كنت مسافرًا للخارج أو للتخييم ، ففكر أيضًا في استخدام ناموسية عند التوصية بذلك.

7. القدم الرياضي

بينما يشير الاسم إلى أن هذه العدوى الفطرية لا تؤثر إلا على الرياضيين ، إلا أنه يمكن أن يلتقطها أي شخص يمشي حافي القدمين في الأماكن الرطبة أو العامة ، مثل سطح حمام السباحة أو غرفة خلع الملابس. تظهر هذه العدوى الفطرية عن طريق التسبب في تشقق الجلد أو تقشيره أو تقشره ، والذي قد ينز أو ينفخ على باطن القدم وبين الحذاء. إذا وجدت نفسك مصابًا بقدم الرياضي ، ضع كريمًا مضادًا للفطريات حسب التوجيهات. راجع طبيبك إذا استمر.

الوقاية:

ارتدِ دائمًا أحذية الاستحمام أو النعال أو الصنادل في حمامات السباحة العامة أو الصالات الرياضية أو غرف تبديل الملابس وحافظ على قدميك جافة. يجب أيضًا غسل قدميك يوميًا بالصابون ثم تجفيفهما تمامًا. إذا كان شخص ما في منزلك مصابًا بقدم الرياضي ، فلا تشارك البياضات أو المناشف.

متى تتصل بطبيب الأمراض الجلدية

إذا وجدت أن حالتك لا تختفي في غضون أيام قليلة أو تزداد سوءًا ، فمن الجيد استشارة طبيب الأمراض الجلدية للحصول على رعاية طبية عاجلاً.