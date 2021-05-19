هبوط الدولار والذهب والأسهم.. والكل ينتظر قرار "المركزي الأمريكي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب والدولار ومؤشرات الأسهم الأمريكية، انتظارا لتحديد موقف المركزي الأمريكي من مستقبل أسعار الفائدة.

وينتظر المستثمرين، صدور محضر آخر اجتماع سياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ( المركزي الأمريكي) الذي جرى في 27 و28 أبريل/نيسان الماضي، لتقييم موقفه حيال أسعار الفائدة في أعقاب مخاوف متزايدة بشأن التضخم.

تراجع وول ستريت

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الأربعاء، على تراجع على خلفية مخاوف من أن زيادة التضخم قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتقليص دعمه قريبا.

وحسب رويترز، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 114.9 نقطة بما يعادل 0.34% إلى 33945.81 نقطة.

فيما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 29.4 نقطة أو 0.71% إلى 4098.45 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 225.5 نقطة أو 1.69% إلى 13078.186 نقطة.

هبوط الذهب

وتراجعت أسعار الذهب، في تعاملات الأربعاء، مع صعود الدولار.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1864.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما صعد لأربع جلسات إلى أعلى مستوى له منذ 29 يناير/كانون الثاني الماضي، عند 1874.80 دولار أمس الثلاثاء.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1865.20 دولارا.

وقال كارستن منكه المحلل في بنك جوليوس بير "المكاسب الأخيرة التي شاهدناها في أسعار الذهب لم تكن متوقعة على الإطلاق..كان الدولار أضعف بالتأكيد لذا فقد ساعد ذلك".

ويتجه مؤشر الدولار لوقف خسائر تكبدها على مدى 3 أيام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 3.1 % خلال الجلسة وكانت منخفضة في أحدث التعاملات 1.9% إلى 27.67 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 1.6% ليسجل 2857.18 دولار، وتراجع البلاتين 2.3% إلى 1190.52 دولار.

الدولار قرب أدنى مستوياته في 2021

وحوم الدولار قرب أقل مستوياته هذا العام مقابل عملات رئيسية أخرى، في تعاملات الأربعاء، فيما يترقب متعاملون قلقون بشأن التضخم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، بينما هوت عملتا بيتكوين وإيثيريوم جراء موقف صيني متشدد.

ومقرر صدور تقرير المركزي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

وبعدما سجلت بيانات الأسبوع الماضي أسرع زيادة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة فيما يزيد عن عقد، تنامت المخاوف بأن أسعار الفائدة سترتفع في وقت أبكر مما هو متوقع رغم تأكيد صناع القرار في المجلس أن الصعود مؤقت.

توقعات أسعار الفائدة

ومن المتوقع أن يؤكد محضر آخر اجتماع للمجلس الذي يصدر الأربعاء، أن صناع القرار يعتقدون أن قرار رفع سعر الفائدة لا يزال بعيدا، لكن أي إشارة للخلاف أو تلميح لتغير الوضع قد يكون له تأثير كبير على السوق.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة نزل الدولار إلى 89.686 وهو مستوى لم ينحدر إليه منذ 25 فبراير/شباط الماضي، لكنه ارتفع تدريجيا مقابل سلة من 6 عملات.

وبحلول الساعة 11:09 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر 0.23 %إلى 90.19.

ونزل الإسترليني 0.3% مقابل الدولار إلى 1.4165، لكنه بلغ أعلى مستوياته في عام في وقت سابق من الجلسة عند 1.4200 دولار.

وزاد الدولار الأمريكي مقابل نظيره الكندي إلى 1.2086 دولار كندي مقتربا من أضعف مستوى منذ مايو/آيار 2015.

أما اليورو الذي سجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي عند 1.2223 دولار، فقد تراجع إلى 1.2197 دولار.

وفي النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، ضغط تراجع أسعار السلع الأولية على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وتراجعا بحوالي 0.7% مقابل الدولار.

وهوت العملات المشفرة بعدما حظرت الصين على مؤسساتها المالية وشركات الدفع تقديم خدمات تتعلق بالعملات الرقمية وحذرت المستثمرين من المضاربة عليها.