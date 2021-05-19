37 ألف يورو تثير أزمة لمستشارة ألمانيا المحتملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع تسليط الأضواء علي أنالينا بربوك، مرشحة حزب الخضر لمنصب مستشار ألمانيا، تبرز أزمات وانتقادات وربما مشاكل قانونية.

ويتعلق الأمر هذه المرة بعدم تسجيل دخول إضافية حصلت عليها بربوك بين عامي 2018 و2020، في إدارة البرلمان الألماني.

وقانونا، يتقاضى عضو البرلمان الألماني 10 آلاف يورو شهريا كبدل نفقات، وتفرض اللائحة القانونية على أي عضو يتلقى مداخيل إضافية تسجيلها في إدارة البرلمان.

لكن صحيفة "بيلد" الألمانية "خاصة" فجرت مفاجأة أن بربوك حصلت على مداخيل إضافية في الفترة بين 2018 و2020، ولم تسجلها في إدارة البرلمان أول بأول.

وتفصيلا، حصلت بربوك على دعم مالي من حزب الخضر لكونها رئيسة الحزب، يقدر بـ7 آلاف يورو في 2018.

كما حصلت على 15 ألف يورو كدعم إضافي من حزب الخضر في عامي 2019 و2020.

وفي العالم الجاري، حصلت بربوك على 15 ألف يورو نظير "نشاط صحفي" مع دار نشر ألمانية، وفق صحيفة بيلد.

وتعليقا على ذلك، قالت الصحيفة الألمانية، إنه:" حتى وقت قريب، لم تكن هذه المدفوعات مسجلة كمداخيل إضافية لبربوك في إدارة البرلمان"، ما أثار انتقادات للسياسية البالغة من العمر 40 عاما وتقف على حافة تحقيق حلم حكم ألمانيا.

وردا على هذه الانتقادات، قال حزب الخضر في بيان الأربعاء "أبلغنا إدارة البرلمان بهذه المدفوعات الإضافية لإدارة البرلمان في مارس "آذار" 2021".

وتابع: "حدث هذه التسجيل بعد أن لاحظ الحزب وقيادته أنه لم يحدث في وقت سابق بدون قصد، كما أن إدارة البرلمان لم تطالبنا بالتسجيل قبل أن نقوم به طواعية في مارس "آذار".

وتعد أنالينا بربوك، هي الأقرب لخلافة أنجيلا ميركل في حكم ألمانيا، حتى اليوم، إذ يحل حزبها الخضر في المرتبة الأولى في نوايا التصويت بـ٢٦%، يليه الاتحاد المسيحي "يمين وسط" بـ٢٣٪؜، قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في 26 سبتمبر/ أيلول المقبل.