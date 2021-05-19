شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر تسمية فيروس كوفيد 19 بهذا المصطلح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد SARS-CoV-2الفيروس المسبب لكورونا كوفيد 19 جزءًا من مجموعة الفيروسات المعروفة باسم فيروسات كورونا، وتوجد المئات من فيروسات كورونا فى الحيوانات، ولكن سبعة فقط من فيروسات كورونا تسبب الأمراض للإنسان، وتلعب الأمراض التى تسببها الفيروسات التاجية دورًا كبيرًا فى كيفية تسمية كل من هذه الفيروسات، وتحتوى فيروسات كورونا على نتوءات تشبه التاج على سطحها، والكلمة اللاتينية للتاج هى "كورونا".

ووفقا لتقرير لموقع healthline نستعرض خلال التقرير التالى ماهية فيروسات كورونا، وكيف يتم تسمية هذه الفيروسات وأمراضها، وغيرها من الحقائق المهمة التى يجب أن تعرفها عن SARS-CoV-2 وكوفيد 19.

ماذا يعنى "فيروس كورونا" و"كوفيد -19"؟

فيروسات كورونا هى نوع من الفيروسات التى تسبب أمراض الجهاز التنفسى العلوى عند البشر، وتنتقل معظم فيروسات كورونا إلى البشر من الحيوانات، مثل الخفافيش أو الخنازير أو الجمال.

فى عام 2019 اكتشف العلماء أن فيروس كورونا الجديد يسبب أعراضًا تنفسية حادة لدى البشر نظرًا لتشابهه مع الفيروس التاجى السابق الذى كان مسئولاً عن التسبب فى متلازمة الجهاز التنفسى الحادة الوخيمة (سارس) فى عام 2003، أصبح هذا الفيروس التاجى الجديد يُعرف باسم متلازمة الجهاز التنفسى الحادة الوخيمة فيروس كورونا "SARS-CoV-2".

SARS-CoV-2 هو الفيروس التاجى المسئول عن التسبب في مرض فيروس كورونا.

في 11 مارس 2019 أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) رسميًا أن فيروس كورونا أصبح جائحة، ومنذ ذلك الوقت أثر كوفيد 19 على أكثر من 163 مليون شخص حول العالم.

كيف تتم تسمية الفيروسات؟

تتم تسمية الفيروسات رسميًا من قبل منظمة تسمى اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات (ICTV)، يتلقى كل فيروس تم اكتشافه حديثًا اسمًا مناسبًا وفقًا لتصنيف هرمى، والذى يقوم بتجميع جميع الكائنات الحية فى أنواع مختلفة، وأجناس وعائلة.

فى البداية ظل الفيروس التاجى المسئول عن كوفيد 19 غير معروف، ومع ذلك عملت ICTV ومنظمة الصحة العالمية جنبًا إلى جنب لإعطاء كل من الفيروس والمرض الأسماء الرسمية التى نعرفها اليوم.

أطلقت ICTV على الفيروس التاجى الجديد SARS-CoV-2 استنادًا إلى حقيقة أنه يعتبر "من الفيروسات التاجية الحادة المرتبطة بالمتلازمة التنفسية الحادة".

أطلقت منظمة الصحة العالمية على المرض الجديد COVID-19، حيث تشير كلمة "CO" إلى كورونا، و"VI" تعنى الفيروس، و"D" تعنى المرض، و"19" تعنى عام 2019.

فى النهاية تقع على عاتق هاتين المنظمتين، جنبًا إلى جنب مع العديد من العلماء والمهنيين حول العالم، تحديد وتصنيف وتسمية جميع الفيروسات والأمراض الجديدة.

فيروسات كورونا الأخرى

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC هناك سبعة فيروسات كورونا مختلفة معروفة بأنها تسبب المرض للإنسان، وعلى الرغم من أن فيروسات كورونا هذه متشابهة، إلا أنها مقسمة إما إلى مجموعات فرعية لفيروسات ألفا أو فيروسات بيتا.

COVID-19 هو مرض تنفسى فيروسى يسببه فيروس SARS-CoV-2، وتشبه أعراض كوفيد -19 أعراض الإنفلونزا وقد تشمل:

حمى، قشعريرة، آلام الجسم، آلام العضلات، صداع الراس، التهاب الحلق، سعال، سيلان الأنف، ازدحام، اكتظاظ، احتقان، ضيق في التنفس، صعوبة في التنفس، إعياء، غثيان.