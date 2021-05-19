الإمارات تطلق مبادرة لتوفير أدوية السرطان والقلب لغير القادرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة أدوية فرنسية.

وتهدف مذكرة التفاهم لتوفير الأدوية لمرضى السرطان والقلب المعوزين وغير القادرين بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المسجلة في دولة الإمارات.



بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة سيرفييه الفرنسية سيتم إطلاق مبادرة (يسر) التي تهدف إلى توفير الأدوية للمرضى من خلال الحلول المستدامة التي تضمن استمرارية وصول الدواء إلى المريض وفقاً لخطة العلاج التي وصفها الطبيب المعالج.

وتم توقيع المذكرة في مقر الوزارة بدبي، بحضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للتنظيم الصحي، وأنتوني ماليه المدير العام لشركة "سيرفييه"، والدكتور مجدي عبده مدير المكتب العلمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالشركة .

وقال أنتوني ماليه، في بيان، إن مبادرة "يسر" تهدف إلى مساعدة 600 شخص من مرضى سرطان القولون أو المستقيم أو سرطان المعدة ومرضى ارتفاع ضغط الدم الشرياني وعلاج الذبحة الصدرية المستقرة، عن طريق توفير الأدوية للمرضى غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج.

وأضاف أن المبادرة سوف توفر الدواء للمستفيدين لمدة سنة كاملة، بما يتوافق مع الخطط العلاجية الصادرة عن الأطباء المعالجين.

من جانبه، قال الدكتور مجدي عبده إنه من خلال المبادرة الإنسانية، سيتمكن المرضى الذين لا يشملهم تأمين يغطي الكلفة الكلية للعلاج، من الحصول على الأدوية اللازمة، بما يحقق التزامهم بخطة علاجهم الموصوف لهم من قبل الطبيب.

وسيتم تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، لتقديم الدواء للمحتاجين، حسب الخطة العلاجية، بعد تقييم الحالة المادية والاجتماعية للمرضى.

وأكد عبده حرص الشركة على الإسهام ببرامج دعم المرضى محدودي الدخل، للتخفيف من معاناتهم، بتوفير الدواء لمدة سنة كاملة، بما يتوافق وخطة علاجية واضحة من الطبيب المعالج، مشيداً بجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية وحرصها على دعم المرضى من مختلف الجنسيات.