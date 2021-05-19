صحة ورشاقة

الأرجنتين تسجل أكبر عدد يومي لإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت الأرجنتين لموجة ثانية من الإصابات بفيروس ، مسجلة أكبر عدد من الحالات الجديدة في البلاد في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية 35 ألفا و543 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، بعد أن تجاوزت مرارًا 25 ألف حالة يوميا في الأسابيع الأخيرة.

وإجمالا، أصيب 3.3 مليون شخص في الأرجنتين حتى الآن بفيروس كورونا، كما كان هناك أكثر من 71 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وبلغت نسبة إشغال وحدات العناية المركزة 70 %.

وبعد واحدة من أطول عمليات الإغلاق في العالم العام الماضي، تم إعادة فرض حظر تجول صارم شمل عددا كبيرا من الأشخاص.

وفي منطقة بوينس آيرس الكبرى، يسري حظر التجول من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباحا، وبينما تُحظر جميع الفعاليات الاجتماعية والرياضية والثقافية والدينية الداخلية، يظل إغلاق المدارس ورياض الأطفال ساريا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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