كورونا في ليبيا.. 338 إصابة ولا وفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 285 شخصًا، فيما لم تسجل أي حالات وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 150 إصابة و210 حالات شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 182 ألفًا و350 شخصًا، بينهم 10 آلاف و183 حالة نشطة، ووفاة 3097 شخصًا.







من جانبه، قال رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا بدر الدين النجار، إن هناك صعوبات تواجه حملة التحصين؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزًا في كل أنحاء البلاد.



وأضاف المسؤول الليبي، في تصريحات صحفية، أن الوضع الوبائي في البلاد ما زال على حاله دون أي تحسّن ملموس، مرجحًا انخفاض الإصابات وارتفاع الوفيات بشكل أكبر من الأرقام المعلنة.