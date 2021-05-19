شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 75% من الرضع والأطفال المصابين بكورونا لم تظهر عليهم أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن جامعة ألاباما في برمنجهام البريطانية، أن ما يقرب من 75٪ من الأطفال المصابين بفيروس كورونا، لم تظهر عليهم أعراض المرض، مثل السعال أو الحمى أو ضيق التنفس، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

وأوضحت الدراسة أن الأطفال والرضع المصابين أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بمرض خطير من فيروس كورونا، مقارنة بالمراهقين.

واعتمدت الدراسة عدد من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين عمر يوم الى 18 عامًا، حيث درس الباحثون مدى انتشار الأعراض النموذجية للفيروس، والتى تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس لدى الأطفال.

وتوصل الباحثون إلى أن 74.9 % من الأطفال المصابين، لم تظهر عليهم أي من الأعراض التقليدية، بينما حوالي 25.1 % من الأطفال لديهم علامة واحدة للإصابة.

وكانت الأعراض الأكثر شيوعًا لدى الأطفال والرضع المصابين تتمثل فى الحمى وآلام العضلات وفقدان التذوق والشم بنسبة 18.8%، بينما عانى حوالي 16.5% من الأعراض التى تصيب الجهاز التنفسي مثل السعال، و13.9% لديهم أعراض معوية بما في ذلك الغثيان والقيء.

تضمنت العلامات الأقل شيوعًا تلك التى تظهر على الجلد مثل الطفح الجلدي وقد يعاني منه 8.1% من المصابين، بينما ظهرت الأعراض العصبية بنسبة 4.8% بين الرضع والأطفال، وتمثلت فى الصداع.

وأشارت الدراسة أن الأطفال الرضع والأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة أكثر عرضة للإصابة بالحمى أو الطفح الجلدي مقارنةً بالمراهقين بمعدلات تصل إلى 2.7 مرة أعلى.