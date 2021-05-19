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القاهرة - سامية سيد - النوبة القلبية الصامتة من المشاكل الصحية الخطيرة، والنوبة القلبية الصامتة مثل أي نوبة قلبية أخرى، حيث يحتاج قلبك إلى دم غني بالأكسجين ليعمل لكن إذا تراكمت اللويحات (التي تتكون من الدهون والكوليسترول ومواد أخرى) في الشرايين التي تنقل الدم إلى القلب، يمكن أن ينقطع تدفق الدم بشكل كبير أو كلي.

في هذا التقرير نتعرف على 4 علامات للنوبة القلبية الصامتة لاكتشافها مبكراً، بحسب موقع pennmedicine.

كلما طالت مدة انقطاع الدم في قلبك زاد الضرر الذي يحدث، نظرًا لأن النوبات القلبية الصامتة قد تمر دون أن يلاحظها أحد، فإنها يمكن أن تسبب قدرًا كبيرًا من الضرر.

- 4 علامات تدل على إصابتك بالنوبة القلبية الصامتة

1. آلام الصدر الضغط أو عدم الراحة

أحيانًا يكون الألم الناجم عن النوبة القلبية مفاجئًا وشديدًا، مما يسهل التعرف عليه والحصول على المساعدة ولكن، ماذا لو لم يحدث ذلك؟

تتضمن معظم النوبات القلبية ألمًا خفيفًا أو انزعاجًا في منتصف صدرك قد تشعر أيضًا بالضغط أو الانضغاط أو الامتلاء عادة ما تبدأ هذه الأعراض ببطء، وقد تختفي وتعود.

قد يكون هذا معقدًا لأن هذه الأعراض قد تكون مرتبطة بشيء أقل خطورة، مثل حرقة المعدة. إذا شعرت أن شيئًا ما ليس على ما يرام ، فأنت بحاجة إلى تقييم من قبل طبيب أو حتى التوجه إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى.

2. عدم الراحة في مناطق أخرى من جسمك

لا تؤثر النوبة القلبية على قلبك فقط - يمكنك في الواقع الشعور بآثارها في جميع أنحاء جسمك لكن هذا يمكن أن يجعل تحديد النوبة القلبية محيرًا.

قد تشعر بألم أو إزعاج في:

-ذراعان (أحدهما أو كلاهما)

-الرقبة

-الفك

-المعدة

يمكن أن تختلف هذه الأعراض من شخص لآخر على سبيل المثال ، يصف بعض الأشخاص آلام ظهرهم من نوبة قلبية على أنها شعور مثل حبل مربوط حولهم.

قد تشعر أيضًا بضغط شديد على ظهرك، في كلتا الحالتين، إذا كنت تعتقد أنك تعاني من أي من هذه العلامات الأقل وضوحًا لنوبة قلبية فلا تتجاهلها.

3. صعوبة التنفس والدوخة

صعوبة التنفس قد تكون هذه علامة على أن قلبك غير قادر على ضخ الدم إلى باقي أجزاء جسمك يمكن أن يحدث ضيقا في التنفس مع أو بدون ألم في الصدر، وهو علامة شائعة لنوبة قلبية صامتة.

قد تشعر أيضًا بالدوار ومن المحتمل أن تُصاب بالإغماء، على الرغم من أن هذا يمكن أن يحدث لكل من الرجال والنساء، إلا أنه من الشائع أن تعاني النساء من ضيق التنفس.

إذا كنت تواجه مشكلة في المهام التي لم تكن صعبة من قبل، مثل ترتيب السرير أو التمشية، فتأكد من فحص في حال كانت علامة خفية على نوبة قلبية.

4. الغثيان والتعرق البارد

قد يكون الاستيقاظ في عرق بارد والشعور بالغثيان والقيء من أعراض الأنفلونزا، ولكنها قد تكون أيضًا علامات على نوبة قلبية صامتة.

قد تعرف كيف تبدو الأنفلونزا لأنك أصبت بها من قبل، ولكن عندما تخبرك أمعاؤك أن هذه الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا هي شيء أكثر خطورة يجب اللجوء للطبيب.