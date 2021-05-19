حافظي على بشرتك من البثور السوداء والحبوب بـ"زيت المر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد زيت اللوز المُر واحداً من أهم أنواع الزيوت الطبيعية العطرية التي تتميز بخصائصها العلاجية الفعالة، خاصة للبشرة.

نبات المر عبارة عن عصارة مجففة ذات لون بني مائل للحمرة يستخرج من شجرة تسمى (Commiphora myrrha)، ومعروفة أيضاً باسم (C. molmol)، تقع في شمال شرق أفريقيا وجنوب غرب آسيا.

تُستخدم عملية التقطير بالبخار لاستخراج زيت المر العطري، والذي يتحول إلى لون الكهرمان إلى البني وله رائحة ترابية.





وزيت المر هو منتج مفيد للغاية لبشرة الوجه، ونستعرض فوائده في التقرير التالي، وفقاً لموقع "tuobenessere" الإيطالي، ويعرف زيت المر بأنه منتج ذو خصائص قابضة تخفف من إفرازات دهون البشرة، وبالتالي تقلل بشكل كبير من عيوب الوجه، ومن ثم فائدته الكبيرة لصاحبات البشرة الدهنية.

ويقي من الالتهابات والحساسيّة المُسببة للبثور، ومن ظهور حب الشباب، وذلك بخلط 50 مل من زيت الآذريون أو القطيفة و10 قطرات من زيت المر العطري، ثم إضافة 5 قطرات من زيت اللافندر، ووضع الخليط على الوجه لمدة ساعتين في اليوم مع عمل حركات دائرية أيضاً في منطقة العين.





وللتمتع ببشرة شابة ونضرة، ينصح بخلط 3 قطرات من زيت المر مع كريم الوجه ثم تطبيقه على الوجه والرقبة قبل الذهاب إلى النوم، للحفاظ على شباب البشرة لفترة أطول وذلك بمواظبة الاستخدام، كما يعد زيت المر مفيد للغاية في تقليل تجاعيد الوجه، من خلال عمل قناع تجميلي مضاد للشيخوخة في المنزل.

ولتحضير القناع، يعد خليط متجانس جيداً مكون من صفار بيضة مع معلقة صغيرة من العسل الأبيض ومعلقة من زيت اللوز الحلو و3 قطرات من زيت المر العطري، وتطبيقه على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم غسله بالماء الدافئ.

ولا تتوقف فوائد زيت المر للبشرة على ذلك فقط، بل يساعد على التخلص من الهالات السوداء، وذلك بتطبيقه مرتين أسبوعياً على الأقل قبل النوم.





كما يمكن استخدامه كمزيل طبيعي للمكياج، بدلاً من مزيلات مستحضرات التجميل المليئة بالمواد الكيميائية الضارة للبشرة، وللاستفادة من فوائد زيت المر جيداً، يجب عدم استخدامه على الجلد مباشرة دون تخفيفه أو تطبيقه على البشرة بكميات كبيرة.

