إسرائيل تقصف أهدافا جنوبي لبنان ردا على إطلاق صواريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، عصر الأربعاء، قصف أهداف في جنوب لبنان ردا على إطلاق 4 صواريخ على إسرائيل.

ويعد هذا ثاني قصف متبادل بين إسرائيل وجنوب لبنان في 48 ساعة، بعد واقعة مماثلة في وقت متأخر الإثنين الماضي.

وفي بيان، قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه "رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان على إسرائيل؛ دوت على أثرها صافرات الإنذار في عدد من المدن شمالي إسرائيل بينها عكا".

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في البيان: "اعترضت الدفاعات الجوية صاروخًا واحدًا بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة واثنين في البحر".

وأضاف "ردًا على ذلك، تقصف مدفعية جيش الدفاع عدة أهداف داخل الأراضي اللبنانية".



وكانت صافرات الإنذار دوت في شمالي إسرائيل مع سماع صوت انفجارات ربما نجمت عن التصدي للصواريخ.

وخلال الأسبوع الماضي، جرى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، مرتين، باتجاه إسرائيل، ووجهت وسائل إعلام محلية لبنانية اللوم إلى فصائل فلسطينية في المرتين.

إلى ذلك، دعت القوات الأممية في جنوب لبنان "اليونيفيل"، كافة الأطراف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ومساء الإثنين الماضي، وقع قصف متبادل بين جنوب لبنان وإسرائيل، إذ ردت الأخيرة على إطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية، بقصف مدفعي مكثف.

يأتي هذا بالتزامن مع دخول عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية يومها العاشر.

ويتواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية، إثر شن إسرائيل عشرات الغارات بشكل يومي على غزة، وإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ تخطى عددها الـ4000 صاروخ حتى الأربعاء.