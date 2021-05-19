شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين نادي لريادة الأعمال لتأهيل الطلاب لوظائف المستقبل بالجامعة المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنشاء نادي لريادة الأعمال بالجامعة بتمويل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بهدف تأهيل الطلاب لوظائف المستقبل وإعداد جيل من رواد الأعمال مؤهلين للمنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا وتزويدهم بالمعرفة الأساسية والمهارات والخبرات اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروعاتهم الصغيرة التى تخدم المجتمع وتساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

واضاف ان الجامعة تسعى لتنمية قدرات الطلاب على الإبداع والابتكار ودعم الاقتصاد المعرفي ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال تنظيم ورش عمل فى مجال ريادة الاعمال، واجراء بحوث تطبيقية ومشاريع ريادية ذات بعد اجتماعي وثقافي وبيئي ووضع منهج لريادة الأعمال الاجتماعية وتنفيذ فعاليات وورش تدريبية للطلاب .

من جانبه، أوضح الدكتور وائل محمود، مدير الحاضنة التكنولوجية بالجامعة، أن نادي ريادة الأعمال يستهدف تمكين الطلاب من اسباب النجاح فى العمل الحر ومساعدتهم على البدء فى تنفيذ مشروعات صغيرة ودعم المبتكرين وربط البحث العلمى بالصناعة وحل مشكلات المجتمع ودعم الفكر الريادي.

وأضاف أن الحاضنة تقوم بنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب وتغيير ثقافة الهجرة وانتظار الوظيفة وذلك بخلق قصص نجاح لريادة الأعمال ونشرها، وذلك عن طريق مساعدة الشباب على التفكير والسعي لريادة أعمال وفقاً للحاجة الحقيقية للسوق ومساعدتهم على تحويل هذه الأفكار الى شركة حقيقية وذلك بتوفير المساعدة القانونية والتقنية والمالية وتوفير الإرشاد المهني لهم ليصلوا الى النجاح والتقدم بشركاتهم.